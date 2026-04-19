Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Δύο συλλήψεις για εμπόριο βρεφών

Ένας δικηγόρος και η 20χρονη που το γέννησε παρουσιάστηκαν ως γονείς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.04.26 , 16:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/4/2026 - 26/4/2025
19.04.26 , 16:30 Ολυμπιακός: Παραμένει αήττητος στη Basket League - Νέα νίκη επί του Άρη
19.04.26 , 16:20 Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
19.04.26 , 15:06 Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Δύο συλλήψεις για εμπόριο βρεφών
19.04.26 , 15:00 Φωτεινή Τριχά: Οι σπουδές, οι διακρίσεις στο πόλο και η μεγάλη της αδυναμία
19.04.26 , 14:39 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες
19.04.26 , 14:14 Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε τη 16χρονη
19.04.26 , 14:00 Δες πώς να ξανακερδίσεις τον ύπνο σου μετά την αλλαγή ώρας
19.04.26 , 13:40 Παναθηναϊκός: Sold out το ματς με τη Μονακό μέσα σε 24 ώρες
19.04.26 , 12:00 Πάτρα: Nεκρός μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς- Ερευνώνται τα αίτια θανάτου του
19.04.26 , 11:10 Η Klavdia και ο Γιώργος Θαναηλάκης δίνουν το στίγμα τους στο 1% Club
19.04.26 , 10:59 Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μηχανής & ο σύντροφός της
19.04.26 , 10:48 Τraction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται την Φωτεινή Τριχά
19.04.26 , 10:30 Κεφαλονιά: ΕΔΕ για την «ψευδή νοσηλεύτρια» - Η προσωπική κόντρα δύο γιατρών
19.04.26 , 10:26 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
Πρώτη πρόβα νυφικού για την Αθηνά Οικονομάκου - Δείτε βίντεο
Δέσποινα Βανδή: Με αυτό το τραγούδι θα πήγαινε Eurovision το 1995!
Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Συνελήφθησαν 48χρονος και 20χρονη/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Θεσσαλονίκη, δύο άτομα συνελήφθησαν για εμπόριο βρεφών, μετά τη γέννηση ενός μωρού από 20χρονη Αλβανίδα.
  • Ο 48χρονος δικηγόρος και η 20χρονη είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο λύθηκε την επόμενη μέρα από τη γέννα.
  • Ο δικηγόρος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του βρέφους, γεγονός που προκάλεσε υποψίες στους γιατρούς.
  • Το βρέφος παραμένει σε ιδιωτική κλινική με εισαγγελική εντολή μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση.
  • Η δικογραφία περιλαμβάνει και ψευδή καταγραφή της πατρότητας του παιδιού.

Μυστήριο επικρατεί με την υπόθεση ενός βρέφους στη Θεσσαλονίκη και τα δύο πρόσωπα που αρχικά εμφανίστηκαν ως γονείς του. Ένας 48χρονος δικηγόρος και η 20χρονη αλβανικής καταγωγής, που γέννησε το μωρό, έχουν συλληφθεί και αναμένονται να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπόριο βρεφών

Πύργος: Τουλάχιστον τρεις μήνες έκαιγαν και δάγκωναν το 10 μηνών βρέφος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 48χρονος δικηγόρος και η η 20χρονη υπήκοος Αλβανίας είχαν έρθει σε επαφή και είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης τον Μάρτιο. Πριν από λίγες μέρες, η 20χρονη γέννησε σε ιδιωτική κλινική και την επόμενη μέρα λύθηκε το σύμφωνο συμβίωσης.

Αμέσως μετά τη γέννα, ο 48χρονος πήρε το βρέφος με το δικό του αυτοκίνητο και έφυγε προς άλλη κατεύθυνση, ενώ η 20χρονη προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό κίνησε τις υποψίες των γιατρών. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, ο 48χρονος είχε ραντεβού και με μια βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του βρέφους. 

Ειδοποιήθηκαν οι αρχές και, όπως διαπιστώθηκε, ο 48χρονος δεν είναι τελικά ο βιολογικός πατέρας του βρέφους.

Το νεογνό παραμένει με εισαγγελική εντολή στην ιδιωτική νεογνολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη, μέχρι να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί. 
Η δικογραφία αφορά και σε ψευδή καταγραφή ότι ο 48χρονος ήταν ο πατέρας του παιδιού.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top