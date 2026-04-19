Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Δύο συλλήψεις για εμπόριο βρεφών

Μυστήριο επικρατεί με την υπόθεση ενός βρέφους στη Θεσσαλονίκη και τα δύο πρόσωπα που αρχικά εμφανίστηκαν ως γονείς του. Ένας 48χρονος δικηγόρος και η 20χρονη αλβανικής καταγωγής, που γέννησε το μωρό, έχουν συλληφθεί και αναμένονται να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπόριο βρεφών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 48χρονος δικηγόρος και η η 20χρονη υπήκοος Αλβανίας είχαν έρθει σε επαφή και είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης τον Μάρτιο. Πριν από λίγες μέρες, η 20χρονη γέννησε σε ιδιωτική κλινική και την επόμενη μέρα λύθηκε το σύμφωνο συμβίωσης.

Αμέσως μετά τη γέννα, ο 48χρονος πήρε το βρέφος με το δικό του αυτοκίνητο και έφυγε προς άλλη κατεύθυνση, ενώ η 20χρονη προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό κίνησε τις υποψίες των γιατρών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, ο 48χρονος είχε ραντεβού και με μια βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του βρέφους.

Ειδοποιήθηκαν οι αρχές και, όπως διαπιστώθηκε, ο 48χρονος δεν είναι τελικά ο βιολογικός πατέρας του βρέφους.

Το νεογνό παραμένει με εισαγγελική εντολή στην ιδιωτική νεογνολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη, μέχρι να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Η δικογραφία αφορά και σε ψευδή καταγραφή ότι ο 48χρονος ήταν ο πατέρας του παιδιού.

