VW T-Roc: Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας για 10 χρόνια

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VW T-Roc: Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας για 10 χρόνια
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Από την πρώτη του εμφάνιση, το T-Roc ξεχώρισε γιατί κατάφερε να συνδυάσει την ευελιξία ενός compact μοντέλου με την αίσθηση ασφάλειας και παρουσίας ενός SUV.Με μήκος 4.373 mm και μεταξόνιο 2.629 mm, το νέο T-Roc προσφέρει πιο άνετη καμπίνα και ακόμη μεγαλύτερη πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων, που μπορεί να φτάσει έως τα 1.350 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενισχύει τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου και το καθιστά ιδανικό για την πόλη, τις οικογενειακές ανάγκες και τα ταξίδια. 

VW T-Roc: Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας για 10 χρόνια 

Η νέα καμπίνα διαθέτει αναβαθμισμένα υλικά, σύγχρονη αισθητική και ψηφιακό περιβάλλον με Digital Cockpit Pro και μεγάλη οθόνη infotainment έως 12,9 ιντσών, προσφέροντας στον οδηγό και τους επιβάτες μια πιο σύγχρονη, συνδεδεμένη και ευχάριστη εμπειρία μετακίνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα γενιά του Travel Assist, που συνδυάζει διαμήκη και πλευρική υποβοήθηση και, εντός των ορίων του συστήματος, αξιοποιεί δεδομένα από κάμερα, αισθητήρες ραντάρ και τεχνολογία V2X για πιο φυσικές και προγνωστικές παρεμβάσεις σε αυτοκινητόδρομο, στροφές, όρια ταχύτητας ή κυκλικούς κόμβους.

VW T-Roc: Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας για 10 χρόνια 

Παράλληλα, το Emergency Assist μπορεί να συμβάλει στην ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οδηγού, ενώ το σύστημα προειδοποίησης αποβίβασης Exit Warning ειδοποιεί για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα πριν ανοίξει κάποια πόρτα. Για πρώτη φορά, το T-Roc μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με Park Assist Pro με λειτουργία μνήμης και τηλεχειρισμού μέσω smartphone, διευκολύνοντας την αυτόματη στάθμευση ακόμη και σε στενούς χώρους. 

VW T-Roc: Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας για 10 χρόνια 

Στην καρδιά του νέου T-Roc βρίσκεται η ήπια υβριδική τεχνολογία eTSI 48V, με επιλογές ισχύος 116 και 150 PS. Και οι δύο ιπποδυνάμεις συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων στον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας ομαλή λειτουργία, άμεση απόκριση και υψηλή αποδοτικότητα. Με πολιτισμένη λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση και ισορροπημένη οδική συμπεριφορά, το νέο T-Roc παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της Volkswagen: εύκολο στην καθημερινότητα, άνετο στο ταξίδι και απολαυστικό όταν ο οδηγός το αποφασίσει. 

VW T-Roc: Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας για 10 χρόνια 

Η ολοκληρωμένη πρόταση του νέου T-Roc ενισχύεται πλέον ακόμη περισσότερο μέσω του προγράμματος Volkswagen JOY. Με κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, το Volkswagen JOY προσφέρει στους νέους πελάτες περισσότερη σιγουριά και μακροχρόνια προστασία. Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης ή τυχόν επέκτασής της και ανανεώνεται με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Volkswagen. 

VW T-Roc: Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας για 10 χρόνια 

Το νέο Volkswagen T-Roc είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή από 28.590 ευρώ στην έκδοση Trend με 1.5 eTSI 48V και αυτόματο κιβώτιο DSG. Με ροκ χαρακτήρα, υβριδική ψυχή και έως 10 χρόνια κάλυψη μέσω του Volkswagen JOY, το νέο T-Roc αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ώριμες επιλογές στην κατηγορία των compact SUV. 

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