Continental: Ο προμηθευτής 10 κατακευαστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Τα χαρακτηριστικά των ελαστικών που κάνουν την διαφορά

19.04.26 , 21:10 1% Club: Η επική αντίδραση της Κλαυδίας σε ερώτηση που την αφορούσε
19.04.26 , 21:03 Υπόθεση Μυρτούς: Προφίλ σε site συνοδών διατηρούσε ο 23χρονος
19.04.26 , 20:30 Τροχαίο Λιοσίων: Ξεσπά στο Star η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας
19.04.26 , 20:21 Continental: Ο προμηθευτής 10 κατακευαστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων
19.04.26 , 19:31 Pickaxe Mountain: Σε «απόρθητο» βουνό το ουράνιο του Ιράν
19.04.26 , 18:50 Lingo: Άφωνος ο Νίκος Μουτσινάς - «Εντάξει το κλείνω το πρόγραμμα»
19.04.26 , 17:58 Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα
19.04.26 , 17:40 Ντόναλντ Τραμπ: Νέες απειλές κατά του Ιράν - «Τέλος το καλό παιδί»
19.04.26 , 16:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/4/2026 - 26/4/2025
19.04.26 , 16:30 Ολυμπιακός: Παραμένει αήττητος στη Basket League - Νέα νίκη επί του Άρη
19.04.26 , 16:20 Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
19.04.26 , 15:06 Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Δύο συλλήψεις για εμπόριο βρεφών
19.04.26 , 15:05 TractioN: Η Φωτεινή Τριχά έβαλε ψηλά τον πήχη στο parking challenge
19.04.26 , 15:00 Φωτεινή Τριχά: Οι σπουδές, οι διακρίσεις στο πόλο και η μεγάλη της αδυναμία
19.04.26 , 14:39 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Θεοφάνους για Ρέμο: «Δε μου άρεσε αυτό που είπε για τη Μαρινέλλα»
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Πρώτη πρόβα νυφικού για την Αθηνά Οικονομάκου - Δείτε βίντεο
Τροχαίο Λιοσίων: Ξεσπά στο Star η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Τα νέα καρέ από τις πασχαλινές τους διακοπές
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Γνωστός Έλληνας για τη Μαρινέλλα: «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της»
TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Continental: Ο προμηθευτής 10 κατακευαστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Το 2025, η Continental ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ηλεκτροκίνηση, καθώς στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) προμήθευσε με ελαστικά πρώτης τοποθέτησης (OE) και τους 10 κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων με τον πιο υψηλό όγκο παραγωγής.   Σε παγκόσμιο επίπεδο, 17 από τους 20 μεγαλύτερους κατασκευαστές EV εμπιστεύονται τα ελαστικά της Continental, μεταξύ των οποίων οι BYD, Volkswagen, Stellantis, BMW, NIO, Hyundai και Renault.   

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση, έναν τομέα που συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Ελαστικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις των EV. Τα ηλεκτρικά οχήματα θέτουν διαφορετικές και πιο απαιτητικές προδιαγραφές για τα ελαστικά:.Μεγαλύτερο βάρος λόγω μπαταριών. Άμεση ροπή κατά την επιτάχυνση. Αυξημένη φθορά. Περισσότερος θόρυβος από την κύλιση των ελαστικών στην καμπίνα των επιβατών 

Η Continental έχει επενδύσει, εδώ και χρόνια, στην ανάπτυξη ελαστικών με χαμηλή αντίσταση κύλισης, μειωμένο θόρυβο και υψηλή αντοχή, χαρακτηριστικά που είναι κρίσιμα για τα ηλεκτρικά οχήματα.  Ένα παράδειγμα αποτελεί η νέα γενιά EcoContact 7, η οποία  ενσωματώνει βελτιωμένη αεροδυναμική μέσω της τεχνολογίας “aerodimple”, μειώνοντας τις αναταράξεις του αέρα και συμβάλλοντας σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση.   

 

