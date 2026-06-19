Αντώνης Ρέμος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του έχοντας στο πλευρό του την Υβόννη Μπόσνιακ

Ανήμερα των 56ων γενεθλίων του, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Αντώνης Ρέμος πραγματοποίησε μια βραδινή έξοδο, γιορτάζοντας την ξεχωριστή ημέρα.

Στο πλευρό του βρέθηκε για άλλη μια φορά η Υβόννη Μπόσνιακ, με την οποία αντάλλαξε, μάλιστα, τρυφερά φιλιά στο στόμα, όπως βλέπουμε στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Μαζί με τη σύζυγό του και καλούς φίλους, ο τραγουδιστής έσβησε το κεράκι στην τούρτα του, ενώ τη στιγμή παρακολούθησε μέσω βιντεοκλήσης η κόρη του, Ελένη.

Λίγες ώρες μετά, η Υβόννη Μπόσνιακ ευχήθηκε στον άντρα της ζωής της με μια τρυφερή κοινή τους φωτογραφία, τραβηγμένη 16 χρόνια πριν. «Χρόνια πολλά, έρωτά μου», έγραψε η σχεδιάστρια και πρώην μοντέλο, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με το τραγούδι της Μαρινέλλας «Μα εσύ ποτέ».

Η ανάρτηση της Υβόννης Μπόσνιακ για τα γενέθλια του Αντώνη Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος παντρεύτηκε την Υβόννη Μπόσνιακ το 2018, επισημοποιώντας μια σχέση που ξεκίνησε το 2010. Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε το 2015, όταν ήρθε στον κόσμο η κορούλα τους, Ελένη, η οποία σήμερα είναι 11 ετών.

Μετά από αμέτρητες σεζόν ασταμάτητης δουλειάς, ο Αντώνης Ρέμος, που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια στο τραγούδι, θα κάνει ένα διάλειμμα από τις νυχτερινές πίστες, για να ξεκουραστεί και να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του, που αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του.

Πριν από αυτό όμως, ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα δώσει μια μεγαλειώδη δωρεάν επετειακή συναυλία το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.