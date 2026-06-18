MAD VMA 2026: Βραβεύτηκε ο Ρέμος- Στο πλευρό του η οικογένειά του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Ρέμος βραβεύτηκε για τα 30 χρόνια της καριέρας του στα Mad Video Music Awards 2026.
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do.
  • Στο πλευρό του Ρέμου ήταν η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ και η 11χρονη κόρη τους Έλενα.
  • Η εκδήλωση παρουσίασαν ο Θέμης Γεωργαντάς και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.
  • Η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη καλύπτει τις εξελίξεις για το star.gr.

Bραβείο για τα 30 χρόνια της σπουδαίας πορείας του στην ελληνική δισκογραφία πήρε ο Αντώνης Ρέμος στα Mad Video Music Awards 2026. Ο κορυφαίος τραγουδιστής βρέθηκε στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, παρουσιάζοντας ένα  special act με τίτλο «MAD 30 the arcade mix».

O Aντώνης Ρέμος στα MAD VMA 2026

O Aντώνης Ρέμος στα MAD VMA 2026

MAD VMA 2026: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στο κόκκινο χαλί

Εκεί για να τον καμαρώσουν ήταν η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ και η κόρη τους Έλενα η οποία είναι σήμερα 11 ετών.

Η Υβόννη Μπόσνιακ

Η Υβόννη Μπόσνιακ

Tα Mad Video Music Awards  παρουσίασε  ο Θέμης Γεωργαντάς μαζί με την με τη  Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Τo star.gr και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη είναι στα Μουσικά βραβεία και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις. 

H εντυπωσιακή εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στα Mad VMA 2026

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη
Κάμερα: Άμπερ Ντόκου 
 

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