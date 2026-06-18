Bραβείο για τα 30 χρόνια της σπουδαίας πορείας του στην ελληνική δισκογραφία πήρε ο Αντώνης Ρέμος στα Mad Video Music Awards 2026. Ο κορυφαίος τραγουδιστής βρέθηκε στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, παρουσιάζοντας ένα special act με τίτλο «MAD 30 the arcade mix».
O Aντώνης Ρέμος στα MAD VMA 2026
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Εκεί για να τον καμαρώσουν ήταν η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ και η κόρη τους Έλενα η οποία είναι σήμερα 11 ετών.
Η Υβόννη Μπόσνιακ
Tα Mad Video Music Awards παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς μαζί με την με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Τo star.gr και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη είναι στα Μουσικά βραβεία και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις.
Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη
Κάμερα: Άμπερ Ντόκου