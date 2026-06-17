Κεντρικό πρόσωπο των MAD Video Music Awards 2026, αποτελεί η Ελένη Φουρέιρα η οποία εμφανίστηκε στο κατάμεστο γήπεδο Tae Kwon Do με μία εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η τραγουδίστρια για πρώτη φορά θα παρουσιάσει ζωντανά στη σκηνή το ολοκαίνουριο τραγούδι της ενώ διεκδικεί βραβεία όχι σε μία ούτε σε δύο αλλά σε έξι διαφορετικές κατηγορίες.

Η Ελένη Φουρέιρα στα MAD VMA 2026

Το σόλο κομμάτι της «Alleluia» είναι υποψήφιο για το καλύτερο ποπ, ενώ διεκδικεί και το βραβείο για την “Καλύτερη συνεργασία- Ντουέτο” στην οποία είναι υποψήφια μαζί με τον Χρήστο Μάστορα για το τραγούδι «Μπορώ Κι Εγώ».

Οι άλλες τέσσερις κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφια η τραγουδίστρια είναι:

Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης (Modern)

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Video της Χρονιάς

Social Media Hero

To star.gr και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη είναι στα Μουσικά βραβεία και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις. Tη μουσική βραδιά θα παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Το πρώτο βραβείο της βραδιάς θα δώσει η Κατερίνα Καραβάτου.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου