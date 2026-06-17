Κεντρικό πρόσωπο των MAD Video Music Awards 2026, αποτελεί η Ελένη Φουρέιρα η οποία εμφανίστηκε στο κατάμεστο γήπεδο Tae Kwon Do με μία εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα και έκλεψε τις εντυπώσεις.
Η τραγουδίστρια για πρώτη φορά θα παρουσιάσει ζωντανά στη σκηνή το ολοκαίνουριο τραγούδι της ενώ διεκδικεί βραβεία όχι σε μία ούτε σε δύο αλλά σε έξι διαφορετικές κατηγορίες.
Το σόλο κομμάτι της «Alleluia» είναι υποψήφιο για το καλύτερο ποπ, ενώ διεκδικεί και το βραβείο για την “Καλύτερη συνεργασία- Ντουέτο” στην οποία είναι υποψήφια μαζί με τον Χρήστο Μάστορα για το τραγούδι «Μπορώ Κι Εγώ».
Οι άλλες τέσσερις κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφια η τραγουδίστρια είναι:
Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης (Modern)
Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Video της Χρονιάς
Social Media Hero
To star.gr και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη είναι στα Μουσικά βραβεία και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις. Tη μουσική βραδιά θα παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη.
Το πρώτο βραβείο της βραδιάς θα δώσει η Κατερίνα Καραβάτου.
Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη
Κάμερα: Άμπερ ΝτόκουΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.