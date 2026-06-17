Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μιλά για την αποφοίτηση της κόρης της, Μαίρης / Βίντεο Happy Day

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κατέφθασε στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do μαζί με τις κόρες της για τη βραδιά των MAD VMA 2026.

Η οικοδέσποινα του Happy Day δίνει κάθε χρόνο το «παρών» στα μουσικά βραβεία, πραγματοποιώντας εμφανίσεις που πάντοτε μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Φέτος, πρόκειται να παραδώσει δύο βραβεία, για το Viral Τραγούδι της Χρονιάς και τους Viral Heroes. Ο φακός του star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη την τσάκωσαν στα παρασκήνια, έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της, Μαίρη και Νάγια, οι οποίες αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που η όμορφη μανούλα δεν χάνει σχεδόν καμία απονομή.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με τις κόρες της στα βραβεία MAD

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία σε ασημί απόχρωση, που αναδείκνυε την κομψότητα και τη θηλυκότητά της.

Η ίδια συνδύασε αρμονικά το στράπλες μίνι φόρεμα -διακοσμημένο με κρύσταλλα και λαμπερά στοιχεία- με ένα εκθαμβωτικό κολιέ, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μαγνήτιζε τα βλέμματα.

Μάλιστα, πριν κατευθυνθεί προς τα παρασκήνια, η παρουσιάστρια και οι κόρες της χαιρετήθηκαν με τον Νίκο Χαρδαλιά.