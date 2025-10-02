Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει

Ένα δίχρονο κοριτσάκι ανακηρύχθηκε «εν ζωή θεά» στο Νεπάλ και μεταφέρθηκε με πομπή την Τρίτη στο παλάτι ναό, όπου θα ζήσει από εδώ και πέρα.

Η Aryatara Shakya, επιλέχθηκε ως η νέα Kumari, η «παρθένα θεά», αντικαθιστώντας την νυν θεά, η οποία σύμφωνα με την παράδοση γίνεται και πάλι κοινή θνητή, καθώς έφτασε στην εφηβεία.

Η 2χρονη Aryatara Shakya ανακηρύχθηκε εν ζωή θεά στο Νεπάλ - AP Images

Οι Kumari επιλέγονται από τις φυλές Shakya της κοινότητας Newar, ιθαγενείς της κοιλάδας του Κατμαντού, και λατρεύονται τόσο από τους Ινδουιστές όσο και από τους Βουδιστές.

Τα κορίτσια που επιλέγονται είναι μεταξύ 2 και 4 ετών και απαιτείται να έχουν άψογο δέρμα, μαλλιά, μάτια και δόντια. Δεν πρέπει να φοβούνται το σκοτάδι. Η Kumari φοράει πάντα κόκκινα, πιάνει τα μαλλιά της σε ψηλούς κότσους και έχει ένα «τρίτο μάτι» ζωγραφισμένο στο μέτωπό της.

Η νέα θεά μεταφέρθηκε στο παλάτι ναό, όπου θα ζήσει μέχρι να μπει στην εφηβεία - AP Images

Η τελετή για τη νέα θεά πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, όγδοη ημέρα του Dashain, ενός 15ήμερου εορτασμού της νίκης του καλού επί του κακού.

Οικογένεια, φίλοι και πιστοί συνόδευσαν τη νέα Kumari στους δρόμους του Κατμαντού πριν εισέλθουν στο παλάτι του ναού που θα είναι το σπίτι της για αρκετά χρόνια.

Η θεά Kumari φοράει πάντα κόκκινα, έχει δεμένα τα μαλλιά της σε κότσο κι έχει ένα τρίτο μάτι ζωγραφισμένο στο μέτωπο - AP Images

Ο πατέρας της την αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια, ενώ πιστοί σχημάτισαν ουρές για να αγγίξουν με το μέτωπό τους τα πόδια του κοριτσιού, ως ένδειξη ύψιστου σεβασμού. Της πρόσφεραν επίσης λουλούδια και χρήματα. Η νέα Kumari θα ευλογήσει πιστούς, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, την Πέμπτη.

«Ήταν απλώς η κόρη μου χθες, αλλά σήμερα είναι θεά», είπε ο πατέρας της. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως το κορίτσι είχε δείξει νωρίς σημάδια για τις θεϊκές της ικανότητες.

Όταν η θεά Kumari μπει στην εφηβεία γίνεται και πάλι κοινή θνητή - AP Images

«Η γυναίκα μου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ονειρεύτηκε ότι ήταν θεά και ξέραμε ότι θα ήταν κάποια πολύ ξεχωριστή», είπε.

Νεπάλ: Η δύσκολη ζωή των Kumari

Στη φυλή Shakya, οι οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτή την θέση ανταγωνίζονται για να επιλεγούν οι κόρες τους, ωστόσο η ζωή των Kumari είναι ιδιαίτερα απομονωμένη καθώς έχουν λίγους φίλους και τους επιτρέπεται να βγαίνουν έξω μόνο λίγες φορές το χρόνο.

Πολλά κορίτσια δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν όταν επέστρεψαν στην κανονική ζωή - AP Images

Πρώην Kumari δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στην κανονική ζωή, όπως να μάθουν να κάνουν δουλειές του σπιτιού και να πάνε στο σχολείο.

Κάποιες έμειναν ανύπαντρες, καθώς τοπικές δοξασίες αναφέρουν, ότι οι άνδρες που παντρεύονται μια πρώην Kumari, πεθαίνουν νέοι.

Τα τελευταία χρόνια πάντως έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Οι Kumari επιτρέπεται πλέον να λαμβάνουν εκπαίδευση από ιδιωτικούς δασκάλους μέσα στο παλάτι του ναού και μάλιστα να έχουν τηλεόραση.

Μετά την «απόσυρσή» τους λαμβάνουν και μία σύνταξη περίπου 110 δολαρίων, η οποία είναι ελαφρώς υψηλότερη από τον κατώτατο μισθό που ορίζει η κυβέρνηση.