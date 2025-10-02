Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει

Η Kumari θα ζει από εδώ και πέρα σε παλάτι και θα φοράει πάντα κόκκινα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 12:17 Περρής: «Μάτιασα τον Ποσειδώνα, περιμένω να με φωνάξουν στη θέση του»
02.10.25 , 12:14 Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
02.10.25 , 11:59 Η ταινία δράσης «Εκτός Ελέγχου» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στο Star
02.10.25 , 11:38 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Φωτογραφίζει τον Κίμωνα με την σχολική του τσάντα
02.10.25 , 11:28 Νέο Έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική
02.10.25 , 11:27 Γιώργος Λιάγκας: «Έκλαψε πολύ στο καμαρίνι ο Γιώργος Μαζωνάκης»
02.10.25 , 11:25 «Oh, Canada» με τους Richard Gere, Uma Thurman στη Sunday Premiere της Nova
02.10.25 , 11:20 Στέφανος Κασσελάκης: Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη Σταματίνα Τσιμτσιλή
02.10.25 , 11:18 Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
02.10.25 , 11:15 UM - Stand Against Bland Day: Μια δημιουργική ημέρα ενάντια στη μονοτονία
02.10.25 , 11:08 Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
02.10.25 , 11:06 Zoτς: Ποιος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τον αποθέωσε
02.10.25 , 10:45 Aυτές οι τροφές πρέπει να αποφεύγονται στο πρωινό γεύμα -Τι συνιστά γιατρός
02.10.25 , 10:37 Ανθή Βούλγαρη: Στάζει μέλι για τον σύζυγό της - Πώς είναι ως μπαμπάς;
02.10.25 , 10:35 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Με την αδελφή της, Ελεάννα, σε fashion event
Νέο Έκτακτο δελτίο καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Αττική
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο - Θα οδηγηθεί στη φυλακή
Viral το βίντεο της ΕΛΑΣ με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες
Γυναίκα που καθάριζε τα τζάμια έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε
Άρτα: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα δίχρονο κοριτσάκι ανακηρύχθηκε «εν ζωή θεά» στο Νεπάλ και μεταφέρθηκε με πομπή την Τρίτη στο παλάτι ναό, όπου θα ζήσει από εδώ και πέρα. 

Η Aryatara Shakya, επιλέχθηκε ως η νέα Kumari, η «παρθένα θεά», αντικαθιστώντας την νυν θεά, η οποία σύμφωνα με την παράδοση γίνεται και πάλι κοινή θνητή, καθώς έφτασε στην εφηβεία.

Η 2χρονη Aryatara Shakya ανακηρύχθηκε εν ζωή θεά στο Νεπάλ - AP Images

Η 2χρονη Aryatara Shakya ανακηρύχθηκε εν ζωή θεά στο Νεπάλ - AP Images

Οι Kumari επιλέγονται από τις φυλές Shakya της κοινότητας Newar, ιθαγενείς της κοιλάδας του Κατμαντού, και λατρεύονται τόσο από τους Ινδουιστές όσο και από τους Βουδιστές.

Τα κορίτσια που επιλέγονται είναι μεταξύ 2 και 4 ετών και απαιτείται να έχουν άψογο δέρμα, μαλλιά, μάτια και δόντια. Δεν πρέπει να φοβούνται το σκοτάδι. Η Kumari φοράει πάντα κόκκινα, πιάνει τα μαλλιά της σε ψηλούς κότσους και έχει ένα «τρίτο μάτι» ζωγραφισμένο στο μέτωπό της.

Η νέα θεά μεταφέρθηκε στο παλάτι ναό, όπου θα ζήσει μέχρι να μπει στην εφηβεία - AP Images

Η νέα θεά μεταφέρθηκε στο παλάτι ναό, όπου θα ζήσει μέχρι να μπει στην εφηβεία - AP Images

Η τελετή για τη νέα θεά πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, όγδοη ημέρα του Dashain, ενός 15ήμερου εορτασμού της νίκης του καλού επί του κακού. 

Οικογένεια, φίλοι και πιστοί συνόδευσαν τη νέα Kumari στους δρόμους του Κατμαντού πριν εισέλθουν στο παλάτι του ναού που θα είναι το σπίτι της για αρκετά χρόνια. 

Η θεά Kumari φοράει πάντα κόκκινα, έχει δεμένα τα μαλλιά της σε κότσο κι έχει ένα τρίτο μάτι ζωγραφισμένο στο μέτωπο - AP Images

Η θεά Kumari φοράει πάντα κόκκινα, έχει δεμένα τα μαλλιά της σε κότσο κι έχει ένα τρίτο μάτι ζωγραφισμένο στο μέτωπο - AP Images

Ο πατέρας της την αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια, ενώ πιστοί σχημάτισαν ουρές για να αγγίξουν με το μέτωπό τους τα πόδια του κοριτσιού, ως ένδειξη ύψιστου σεβασμού. Της πρόσφεραν επίσης λουλούδια και χρήματα. Η νέα Kumari θα ευλογήσει πιστούς, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, την Πέμπτη.

«Ήταν απλώς η κόρη μου χθες, αλλά σήμερα είναι θεά», είπε ο πατέρας της. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως το κορίτσι είχε δείξει νωρίς σημάδια για τις θεϊκές της ικανότητες. 

Όταν η θεά Kumari μπει στην εφηβεία γίνεται και πάλι κοινή θνητή - AP Images

Όταν η θεά Kumari μπει στην εφηβεία γίνεται και πάλι κοινή θνητή - AP Images

«Η γυναίκα μου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ονειρεύτηκε ότι ήταν θεά και ξέραμε ότι θα ήταν κάποια πολύ ξεχωριστή», είπε.

Νεπάλ: Η δύσκολη ζωή των Kumari

Στη φυλή Shakya, οι οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτή την θέση ανταγωνίζονται για να επιλεγούν οι κόρες τους, ωστόσο η ζωή των Kumari είναι ιδιαίτερα απομονωμένη καθώς έχουν λίγους φίλους και τους επιτρέπεται να βγαίνουν έξω μόνο λίγες φορές το χρόνο.

Πολλά κορίτσια δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν όταν επέστρεψαν στην κανονική ζωή - AP Images

Πολλά κορίτσια δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν όταν επέστρεψαν στην κανονική ζωή - AP Images

Πρώην Kumari δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στην κανονική ζωή, όπως να μάθουν να κάνουν δουλειές του σπιτιού και να πάνε στο σχολείο. 

Κάποιες έμειναν ανύπαντρες, καθώς τοπικές δοξασίες αναφέρουν, ότι οι άνδρες που παντρεύονται μια πρώην Kumari, πεθαίνουν νέοι.

Τα τελευταία χρόνια πάντως έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Οι Kumari επιτρέπεται πλέον να λαμβάνουν εκπαίδευση από ιδιωτικούς δασκάλους μέσα στο παλάτι του ναού και μάλιστα να έχουν τηλεόραση. 

Μετά την «απόσυρσή» τους λαμβάνουν και μία σύνταξη περίπου 110 δολαρίων, η οποία είναι ελαφρώς υψηλότερη από τον κατώτατο μισθό που ορίζει η κυβέρνηση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΠΑΛ
 |
ΘΕΑ
 |
KUMARI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top