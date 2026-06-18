H Μαρίνα Σπανού, η οποία χθες έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή των MAD VMA 2026, μίλησε για την αρχή της διαδρομής της στο τραγούδι, τη σχέση με τους γονείς της, την ψυχοθεραπεία και τα σχέδιά της για το καλοκαίρι.

Μαρίνα Σπανού στο κόκκινο χαλί των MAD VMA 2026/ NDP

«Φυσικά θυμάμαι την πρώτη μέρα που ξεκίνησα ως τραγουδίστρια του δρόμου. Την επαναφέρω πολλές φορές και πάνω στη σκηνή. Προσπαθώ να έχω αυτή την εικόνα πάνω σε μια μουσική σκηνή πια, αυτή την ελευθερία και αυτή την αγκαλιά του κόσμου που είστε στο ίδιο σημείο», αποκάλυψε η τραγουδοποιός.

H Μαρίνα Σπανού στα backstage των ΜΑD VMA 2026/ βίντεο star.gr Κατερίνα Καραγιάννη

«Εγώ ήθελα πάντα να βρίσκομαι σε μια σκηνή. Δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή εκεί στο λύκειο αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, με το θέατρο, οπότε ξεκίνησα προετοιμασία γι' αυτό. Και το να βγω στον δρόμο μέσα στην καραντίνα ήταν μια ανάγκη μου ουσιαστικά να εκφραστώ και να συνδεθώ με τους ανθρώπους. Μου έφερνε τρομερή πληρότητα. Σιγά σιγά έγινε από δρόμος μουσική σκηνή, από μοναξιά σε μια μπάντα», συμπλήρωσε.

Ιδιαίτερη στιγμή της συνέντευξης ήταν η αναφορά στους γονείς της και στην πρώτη τους αντίδραση όταν ανακοίνωσε ότι θα τραγουδά στον δρόμο. Όπως είπε με χιούμορ, αρχικά «φρίκαραν», όμως όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν επρόκειτο για μια παρορμητική απόφαση αλλά για μια βαθιά προσωπική ανάγκη, στάθηκαν στο πλευρό της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μαζί με τον πατέρα της αγόρασαν τον πρώτο εξοπλισμό που χρειαζόταν, ένα ηχείο, για να ξεκινήσει.

Η Μαρίνα Σπανού με τους γονείς της, τον ηθοποιό Χρήστο Σπανό και την καθηγήτρια μουσικής διδασκαλίας του Εθνικού Θεάτρου, Μελίνα Παιονίδου, το 2024/ NDP

Μιλώντας για το γεγονός ότι προέρχεται από οικογένεια δημόσιων προσώπων, σημείωσε πως αυτή η συνθήκη αποτελεί μια επιπλέον πλευρά της ταυτότητάς της, με την οποία χρειάζεται κανείς να συμφιλιωθεί. Όπως εξήγησε, η ίδια κατάφερε να το διαχειριστεί από νωρίς και αισθάνεται ευγνωμοσύνη προς τους γονείς της για τον τρόπο που τη στήριξαν.

Η Μαρίνα Σπανού μίλησε ανοιχτά για την ψυχοθεραπεία, λέγοντας πως αποτελεί σταθερό μέρος της καθημερινότητάς της και ένα από τα σημαντικότερα δώρα που έχει κάνει στον εαυτό της.

«Είναι καθημερινότητα για μένα η θεραπεία. Είναι μέσα στη ζωή μου. Είναι η εβδομαδιαία μου συνάντηση. Είναι ένα δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου, που δε θα το άλλαζα με τίποτα»

Όσον αφορά στη μουσική της, αποκάλυψε ότι τα περισσότερα τραγούδια της έχουν βιωματικά στοιχεία και δε δίστασε να παραδεχτεί πως πολλές φορές τα τραγούδια που γράφει καταλήγουν στα πρόσωπα που την ενέπνευσαν. «Όσα είναι να σταλούν, τα έχω στείλει γιατί πιστεύω ότι τα γράμματα δεν πρέπει να μένουν στα συρτάρια», ανέφερε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα επόμενα σχέδιά της, αποκαλύπτοντας ότι το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο περιοδείες, νέους προορισμούς και επιστροφές σε αγαπημένες μουσικές σκηνές.