Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο

Η νέα οικογενειακή απόδραση της παρουσιάστριας του Alpha

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Έτσι μας αποχαιρέτησε τηλεοπτικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή τον περασμένο Ιούλιο!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σίκινο, μοιράζοντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Ποζάρει με πορτοκαλί μπικίνι και καταγράφει θαλάσσιες εξορμήσεις και οικογενειακές στιγμές.
  • Η ανάρτηση περιλαμβάνει εικόνες από παραλίες και βραχώδη τοπία του νησιού.
  • Η παρουσιάστρια επιστρέφει στην εκπομπή Happy Day στον Alpha σύντομα.
  • Οι αναρτήσεις της έχουν θετικές αντιδράσεις στα social media.

Την όμορφη Σίκινο επέλεξε ως μέρος των φετινών καλοκαιρινών της διακοπών η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία μοιράστηκε νέες εικόνες από το νησί με τους followers της στο Instagram.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο

Η παρουσιάστρια ανάρτησε φωτογραφίες από θαλάσσια εξόρμηση, παραλίες και βραχώδες τοπίο, λίγες εβδομάδες πριν από την επιστροφή της στην πρωινή ζώνη του Alpha μέσα από το Happy Day

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Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον προσωπικό της λογαριασμό και περιλάμβανε ένα μικρό άλμπουμ στιγμιοτύπων από τη Σίκινο. Σε αυτό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει με πορτοκαλί μπικίνι με φόντο τα μεγάλα βράχια του νησιού, ενώ καταγράφονται και εικόνες από τη θάλασσα.

Τη λεζάντα της ανάρτησης συνόδευσε με τη φράση: «Σίκινος 🧿».

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η παρουσιάστρια περνάει χρόνο σε απόμερες παραλίες με γαλάζια νερά, ενώ μοιράστηκε και καρέ από θαλάσσιες βόλτες με σκάφος γύρω από το νησί των Κυκλάδων.

Στις ίδιες δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται και οικογενειακές στιγμές δίπλα στο κύμα μαζί με τα παιδιά της. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν μέρος των διακοπών της σε έναν από τους πιο ήρεμους προορισμούς των Κυκλάδων, τον οποίο φαίνεται να επέλεξε για να απολαύσει ήλιο και θάλασσα. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο

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Το Happy Day κι επιστροφή στην πρωινή ζώνη του Alpha

Η καλοκαιρινή αυτή απόδραση έρχεται λίγο πριν η Σταματίνα Τσιμτσιλή επανέλθει στην τηλεοπτική καθημερινότητα μέσα από την πρωινή ζώνη του Alpha με την εκπομπή Happy Day.

Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν θετικές αντιδράσεις στα social media, με επίκεντρο τις εικόνες από το νησί, το θαλάσσιο τοπίο και τις προσωπικές στιγμές που επέλεξε να δημοσιοποιήσει από τις διακοπές της στη Σίκινο.

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