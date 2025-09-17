Όλγα Κεφαλογιάννη: Στο Ηρώδειο με τις αδερφές της, Δανάη και Χριστίνα

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η προσωπική της ζωή και το σχόλιο για την προσχώρηση του Λοβέρδου στη ΝΔ/ Βuongiorno

Μια ατμοσφαιρική βραδιά με φόντο τη Ρωμαϊκή Αγορά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι καλεσμένοι της επετειακής εκδήλωσης «Μνήμη και Φως», που διοργάνωσαν το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ με αφορμή τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Φεστιβάλ Αθηνών.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Η σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση τραγούδησε άριες και τη συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την οποία διηύθυνε ο μαέστρος Μιχάλης Οικονόμου. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά.

Ξεχωριστή παρουσία της βραδιάς ήταν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία έλαμψε με τη στιλιστική της επιλογή. Η υπουργός φόρεσε ένα υπέροχο φόρεμα σε έντονη απόχρωση του μπορντό, και το συνδύασε με διακριτικά κοσμήματα.

Στο πλευρό της βρέθηκαν οι δύο αδερφές της, Δανάη και Χριστίνα, οι οποίες μοιράστηκαν μαζί της τη βραδιά. Οι τρεις τους πόζαραν στους φωτογράφους.

Όλγα Κεφαλογιάννη - NDP PHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δανάη Κεφαλογιάννη-Όλγα Κεφαλογιάννη-Χριστίνα Κεφαλογιάννη - NDP PHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Όλγα Κεφαλογιάννη - NDP PHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ