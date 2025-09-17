Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή της κόρης της, Σοφίας

Με αφορμή την ονομαστική γιορτή της κόρης της, Σοφίας, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη μοιράστηκε μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη και συναίσθημα.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη με τα τρία της παιδιά /Φωτογραφία Instagram

Με μια κοινή τους φωτογραφία όπου ποζάρουν αγκαλιασμένες, η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη γράφει: «Χρόνια πολλά Φωσάκι μου! Σ’ αγαπώ πολύ. #happynamedaymylove». Η λεζάντα συνοδεύεται από emojis με κόκκινες καρδιές, ενώ αποκάλυψε και το χαϊδευτικό όνομα που της έχει δώσει.

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη με sporty look, ενώ η Σοφία Μητσοτάκη επέλεξε ένα cobalt blue φόρεμα.

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη

Θυμίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Χάρβαρντ και παντρεύτηκαν το 1997 στην Αγία Ειρήνη, στην Πλάκα.

«Βρεθήκαμε για πρώτη φορά σε μια παρέα πρωτοετών Ελλήνων κι ένας κοινός φίλος μας τη σύστησε ως μια Ελληνίδα που θα έρθει του χρόνου στο πανεπιστήμιο και θέλει να της πούμε λίγα πράγματα. Όταν τελείωσε η συνάντηση, φύγαμε έχοντας την εντύπωση και οι δύο ότι ο άλλος είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Τελικά, γίναμε καλοί φίλοι και ακολούθησαν τα υπόλοιπα. Η απόφασή μου να παντρευτούμε ήταν η πιο σωστή της ζωής μου», είχε πει σε συνέντευξή της η Μαρέβα Μητσοτάκη.