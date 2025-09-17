Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη

Δεν έχει επαφές με τον πατέρα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
17.09.25 , 16:40 GNTM 2025: Την Παρασκευή 19.9.25 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα!
17.09.25 , 16:37 Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη
17.09.25 , 16:09 Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
17.09.25 , 15:56 Τα Φαντάσματα κάνουν πρεμιέρα την Κυριακή 28/9 στις 21:00 στο Star
17.09.25 , 15:56 Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη
17.09.25 , 15:53 Εκτός τελικού ο Μίλτος Τεντόγλου
17.09.25 , 15:52 Αλέξης Φούκος: Η Επιτυχημένη Επέμβαση Τεχνικού Φακού Που Έκανε Στο Μάτι Του
17.09.25 , 15:37 «Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
17.09.25 , 15:16 Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά
17.09.25 , 14:48 Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο
17.09.25 , 14:47 Τροχαίο: «Έχασα το παιδί μου. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του»
17.09.25 , 14:43 Αναστασία Γιάμαλη: Είμαι δημιουργικά αγχωμένη γι’ αυτή τη σεζόν
17.09.25 , 14:41 «Θα σου κάνω μεγάλο κακό» - Ο καβγάς της Ειρήνης Μουρτζούκου με την Πόπη
17.09.25 , 14:38 Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
«Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
Καινούργιου: «Βλέπετε πάλι έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Γιώργος Παράσχος: Ο καρκίνος «χτύπησε» και τη σύντροφό του - «Ήταν ένα σοκ»
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Τρανς Κόρη Του Ίλον Μασκ Εντυπωσιάζει Στις Πασαρέλες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ, πραγματοποίησε το πολυσυζητημένο ντεμπούτο της στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 εμφανίστηκε στο σόου του σχεδιαστή Άλεξις Μπιτάρ για τη συλλογή Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026, σε ένα θεατρικό concept με τίτλο «MISS USA 1991: A Dream Sequence». Η Βίβιαν περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα και μια κορδέλα που έγραφε «Miss South Carolina», αν και όπως δήλωσε η ίδια, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την πολιτεία.

Σε ανάρτησή του όπου εξηγούσε την έννοια του σόου, ο σχεδιαστής ανέφερε: «Μόλις παρουσίασα την κολεξιόν SS26. Θέμα: Miss USA 1991: Μια ονειρική ακολουθία, μια ιστορία για τον μισογυνισμό, τους αχαλίνωτους θηρευτές, την αντικειμενικοποίηση και τα τρανς δικαιώματα. Υπήρχε μια ισχυρή αίσθηση σουρεαλισμού, εμπνευσμένη από το Blue Velvet και το Carrie, με μια πινελιά από Virgin Suicides» έγραψε ο σχεδιαστής και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες Βίβιαν και που με τίμησες με την πρώτη σου εμφάνιση ως Miss South Carolina».

Υπενθυμίζεται πως η Γουίλσον ήρθε σε ρήξη με τον πατέρα της το 2022, μετά την αλλαγή φύλου που έκανε. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία υπέρ του Τραμπ, ο ιδρυτής της Tesla είχε δηλώσει ότι ο γιος του «σκοτώθηκε από τον ιο της woke agenda». Το παιδί του τότε τον κατακεραύνωσε στα social media, υπενθυμίζοντάς του ότι δεν είναι νεκρό.

Η Γουίλσον περπάτησε και σε άλλες πασαρέλες της Νέας Υόρκης, όπως σε εκείνες των Πράμπαλ Γκουρούνγκ και Κρισχαμπάνα. Στο ένα catwalk την είδαμε με ένα λευκό oversized πουλόβερ συνδυασμένο με μακριά φούστα τύπου «γοργόνα», ενώ στο άλλο εμφανίστηκε με ένα φόρεμα με μεταλλικές λεπτομέρειες και αλυσίδες.

 

 

Η Βίβιαν, σήμερα 21 ετών, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όχι μόνο για τη φρεσκάδα και την παρουσία της στον χώρο της μόδας, αλλά και για τη δυνατή της προσωπική ιστορία. Το 2022 άλλαξε νομικά το όνομά της, αποστασιοποιήθηκε πλήρως από τον πατέρα της και έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να χαράξει τον δικό της δρόμο, χωρίς να επωφεληθεί από την οικονομική ισχύ της οικογένειας Μασκ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΛΟΝ ΜΑΣΚ
 |
ΒΙΒΙΑΝ ΤΖΕΝΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top