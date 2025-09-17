Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη

Η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ, πραγματοποίησε το πολυσυζητημένο ντεμπούτο της στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 εμφανίστηκε στο σόου του σχεδιαστή Άλεξις Μπιτάρ για τη συλλογή Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026, σε ένα θεατρικό concept με τίτλο «MISS USA 1991: A Dream Sequence». Η Βίβιαν περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα και μια κορδέλα που έγραφε «Miss South Carolina», αν και όπως δήλωσε η ίδια, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την πολιτεία.

Σε ανάρτησή του όπου εξηγούσε την έννοια του σόου, ο σχεδιαστής ανέφερε: «Μόλις παρουσίασα την κολεξιόν SS26. Θέμα: Miss USA 1991: Μια ονειρική ακολουθία, μια ιστορία για τον μισογυνισμό, τους αχαλίνωτους θηρευτές, την αντικειμενικοποίηση και τα τρανς δικαιώματα. Υπήρχε μια ισχυρή αίσθηση σουρεαλισμού, εμπνευσμένη από το Blue Velvet και το Carrie, με μια πινελιά από Virgin Suicides» έγραψε ο σχεδιαστής και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες Βίβιαν και που με τίμησες με την πρώτη σου εμφάνιση ως Miss South Carolina».

Υπενθυμίζεται πως η Γουίλσον ήρθε σε ρήξη με τον πατέρα της το 2022, μετά την αλλαγή φύλου που έκανε. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία υπέρ του Τραμπ, ο ιδρυτής της Tesla είχε δηλώσει ότι ο γιος του «σκοτώθηκε από τον ιο της woke agenda». Το παιδί του τότε τον κατακεραύνωσε στα social media, υπενθυμίζοντάς του ότι δεν είναι νεκρό.

Η Γουίλσον περπάτησε και σε άλλες πασαρέλες της Νέας Υόρκης, όπως σε εκείνες των Πράμπαλ Γκουρούνγκ και Κρισχαμπάνα. Στο ένα catwalk την είδαμε με ένα λευκό oversized πουλόβερ συνδυασμένο με μακριά φούστα τύπου «γοργόνα», ενώ στο άλλο εμφανίστηκε με ένα φόρεμα με μεταλλικές λεπτομέρειες και αλυσίδες.

Η Βίβιαν, σήμερα 21 ετών, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όχι μόνο για τη φρεσκάδα και την παρουσία της στον χώρο της μόδας, αλλά και για τη δυνατή της προσωπική ιστορία. Το 2022 άλλαξε νομικά το όνομά της, αποστασιοποιήθηκε πλήρως από τον πατέρα της και έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να χαράξει τον δικό της δρόμο, χωρίς να επωφεληθεί από την οικονομική ισχύ της οικογένειας Μασκ.