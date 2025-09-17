Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1

Από ανακοπή καρδιάς πέθανε το μεσημέρι της Τετάρτης ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παυλάκης, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

Ο καμεραμάν βρισκόταν με τον δημοσιογράφο του καναλιού, Κωνσταντίνο Φλαμή, καλύπτοντας το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στη Φωκίδα.

Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδορίκι κι ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες.

Ο καμεραμάν συνήλθε. Ερωτηθείς αν έχει ζάχαρο, απάντησε θετικά και πήρε δύο καραμέλες, χάρη στις οποίες συνήλθε προσωρινά. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδορικίου. Ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Όταν πάρκαρε, υπέστη σοβαρό επεισόδιο.

Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν. Αν και του έγινε ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά, ο Γιώργος Παυλάκης κατέληξε. Ηταν 54 ετών και πατέρας δύο παιδιών.