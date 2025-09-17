Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1

Υπέστη καρδιακό επεισόδιο - Δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

17.09.25 , 18:03
Από ανακοπή καρδιάς πέθανε το μεσημέρι της Τετάρτης ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Παυλάκης, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

Ο καμεραμάν βρισκόταν με τον δημοσιογράφο του καναλιού, Κωνσταντίνο Φλαμή, καλύπτοντας το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στη Φωκίδα.

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1

Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδορίκι κι ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κ. Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες.

Ο καμεραμάν συνήλθε. Ερωτηθείς αν έχει ζάχαρο, απάντησε θετικά και πήρε δύο καραμέλες, χάρη στις οποίες συνήλθε προσωρινά. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδορικίου. Ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Όταν πάρκαρε, υπέστη σοβαρό επεισόδιο.

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1

Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν. Αν και του έγινε ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά, ο Γιώργος Παυλάκης κατέληξε. Ηταν 54 ετών και πατέρας δύο παιδιών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ
 |
ANT1
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΑΜΗΣ
 |
ΟΠΕΡΑΤΕΡ
