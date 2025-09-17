Viral η Νικολούλη: Τραγουδάει τα «Κακά Παιδιά» στη συναυλία της Βίσση

Viral έχει γίνει η Αγγελική Νικολούλη και αυτή τη φορά όχι για το έγκλημα που εξιχνίασε αλλά για την υπέροχη ενέργεια που είχε στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τη γνωστή παρουσιάστρια να τραγουδάει στις κερκίδες τη μεγάλη επιτυχία της Άννας Βίσση, «Κακά Παιδιά» και να... παθιάζεται! «Αγγέλω φανάτικ και εσύ» της γράφουν.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Ξεπέρασε τις 570 χιλιάδες προβολές στο TikTok και τις 415 χιλιάδες προβολές στο Facebook, ενώ μετράει αρκετές χιλιάδες προβολές και στο X. Ακόμα, στο ίδιο βίντεο διακρίνεται και η Ελένη Φουρέιρα κάτω δεξιά.

Δες το βίντεο:

Άννα Βίσση: Δύο εκρηκτικές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία με δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο αυτό το Σαββατοκύριακο, χαρίζοντας στο κοινό ένα διήμερο γεμάτο πάθος, συγκίνηση και ατελείωτη μουσική ενέργεια.

Η Άννα Βίσση στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου

Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που η συναυλία του Σαββάτου έγινε αμέσως sold out και προστέθηκε δεύτερη βραδιά την Κυριακή. Συνολικά, περισσότεροι από 130.000 θεατές κατέκλυσαν το ιστορικό στάδιο, μετατρέποντας το Καλλιμάρμαρο σε μια τεράστια γιορτή.