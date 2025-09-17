Viral η Νικολούλη: Τραγουδάει τα «Κακά Παιδιά» στη συναυλία της Βίσση

«Αγγέλω φανάτικ και εσύ» της γράφουν.

Βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Viral έχει γίνει η Αγγελική Νικολούλη και αυτή τη φορά όχι για το έγκλημα που εξιχνίασε αλλά για την υπέροχη ενέργεια που είχε στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τη γνωστή παρουσιάστρια να τραγουδάει στις κερκίδες τη μεγάλη επιτυχία της Άννας Βίσση, «Κακά Παιδιά» και να... παθιάζεται! «Αγγέλω φανάτικ και εσύ» της γράφουν.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Ξεπέρασε τις 570 χιλιάδες προβολές στο TikTok και τις 415 χιλιάδες προβολές στο Facebook, ενώ μετράει αρκετές χιλιάδες προβολές και στο X. Ακόμα, στο ίδιο βίντεο διακρίνεται και η Ελένη Φουρέιρα κάτω δεξιά.

Δες το βίντεο:

 

@thanosliapis ΦΑΝΝΑΤΙΚ Η ΑΓΓΕΛΩ #annavissi #kallimarmaro #ανναβισση #aggelikinikolouli #fyppppppppppppppppppppppp ♬ original sound - Thanos Liapis

 

Άννα Βίσση: Δύο εκρηκτικές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία με δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο αυτό το Σαββατοκύριακο, χαρίζοντας στο κοινό ένα διήμερο γεμάτο πάθος, συγκίνηση και ατελείωτη μουσική ενέργεια.

αννα βισση

Η Άννα Βίσση στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου

Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που η συναυλία του Σαββάτου έγινε αμέσως sold out και προστέθηκε δεύτερη βραδιά την Κυριακή. Συνολικά, περισσότεροι από 130.000 θεατές κατέκλυσαν το ιστορικό στάδιο, μετατρέποντας το Καλλιμάρμαρο σε μια τεράστια γιορτή.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
