Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο

Αυξήσεις από 110 ευρώ για 151.422 στελέχη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 19:09 Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη
17.09.25 , 18:57 Tι να κάνεις το πρωί για να είσαι όλη μέρα γεμάτη ενέργεια
17.09.25 , 18:52 Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο
17.09.25 , 18:38 Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο
17.09.25 , 18:32 Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
17.09.25 , 18:31 Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν:  Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής
17.09.25 , 18:23 Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
17.09.25 , 18:21 Zeekr 7X: Πού μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο
17.09.25 , 18:03 Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
17.09.25 , 17:53 Tέσσερα ζώδια που το Φθινόπωρο θα σταθούν τυχερά
17.09.25 , 17:49 Άραχθος: Ελληνική ιθαγένεια στον άνθρωπο που κινδύνεψε για τα δύο παιδιά
17.09.25 , 17:39 Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!
17.09.25 , 17:22 Πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου στη χώρα
17.09.25 , 17:12 Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά!
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Ξεσπούν οι γονείς 20χρονης που νοσηλεύτηκε για αμυγδαλίτιδα και πέθανε
Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
γυναίκες υπαξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τον Οκτώβριο τίθεται σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τη βελτίωση των αποδοχών και την αναμόρφωση της ιεραρχικής εξέλιξης.

Η αλλαγή αφορά 151.422 ένστολους (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Ένοπλες Δυνάμεις) και προβλέπει αυξήσεις  από 110 ευρώ μηνιαίως για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού.

Ο βασικός μισθός θα υπολογίζεται με βάση τα έτη υπηρεσίας. Στο ποσό αυτό θα εφαρμόζεται προσαύξηση ανάλογα με τον βαθμό.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
 |
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
 |
ΜΙΣΘΟΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top