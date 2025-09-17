Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο

Από τον Οκτώβριο τίθεται σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τη βελτίωση των αποδοχών και την αναμόρφωση της ιεραρχικής εξέλιξης.

Η αλλαγή αφορά 151.422 ένστολους (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Ένοπλες Δυνάμεις) και προβλέπει αυξήσεις από 110 ευρώ μηνιαίως για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού.

Ο βασικός μισθός θα υπολογίζεται με βάση τα έτη υπηρεσίας. Στο ποσό αυτό θα εφαρμόζεται προσαύξηση ανάλογα με τον βαθμό.

