Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο χολυγουντιανός ηθοποιός, Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ο σταρ του σινεμά έφυγε ήσυχα στον ύπνο του, όμως παρά τη λαμπρή καριέρα του, η ζωή του είχε στιγματιστεί από δύο τραγικές απώλειες.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το 2017/ Photo by Andy Kropa/Invision/AP, File

Ο Ρέντφορντ είδε τα δύο από τα τέσσερα παιδιά που απέκτησε, να πεθαίνουν, πριν το τέλος της ζωής του. Το πρώτο του παιδί ο Scott Anthony Redford έφυγε από αιφνίδιο βρεφικό θάνατο, το 1959. Ήταν μόλις 2,5 μηνών. «Ήμουν μόνο 21 ετών. Η γυναίκα μου (Lola Van Wagenen) ήταν 20. Μόλις ξεκινούσαμε τη ζωή μας. Εγώ μόλις ξεκινούσα την καριέρα μου στη Νέα Υόρκη», είχε πει στο Esquire.

«Φυσικά και ήταν τραυματικό, και πώς θα εξελιχθεί αυτό με την πάροδο του χρόνου, δεν ξέρω. Έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να προχωρήσεις. Και είχαμε και άλλα παιδιά που ήρθαν. Αλλά κάτι τέτοιο δεν αγνοείται εντελώς. Πιθανότατα εμφανίζεται με διάφορους μικρούς τρόπους που δεν γνωρίζεις καν».

Το ζευγάρι απέκτησε άλλα τρία παιδιά: τη Shauna Redford γεννηθείσα το 1960, τον James Redford γεννηθέντα το 1962 και την Amy Redford, που γεννήθηκε το 1970.

O James Redford το 1998(AP Photo/Dave Weaver, File)

Ο δεύτερος γιος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, James, πέθανε το 2020, σε ηλικία 58 ετών. Ο ακτιβιστής και παραγωγός ταινιών έπασχε από καρκίνο του ήπατος.