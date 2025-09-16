Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Πέθανε στα 89 του ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο εμβληματικός ηθοποιός και σκηνοθέτης που σφράγισε τον αμερικανικό κινηματογράφο, «έφυγε» από τη ζωή στο σπίτι του στη Γιούτα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του. Η ανακοίνωση του θανάτου του έγινε από τη Σίντι Μπέργκερ, διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK.

Ο Ρέντφορντ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ για δεκαετίες, εμφανιζόμενος σε μεγάλες επιτυχίες όπως «Οι δύο ληστές» και «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου»﻿.

Ο Ρέντφορντ απαιτούσε οι ταινίες του να έχουν πολιτισμικό βάρος, πραγματευόμενες συχνά σοβαρά ζητήματα, όπως η πολιτική διαφθορά.

Έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ: το πρώτο (1980) για τη σκηνοθεσία της ταινίας Συνηθισμένοι άνθρωποι (Ordinary People) και το δεύτερο (2002) για τη συνολική του προσφορά στο χώρο του κινηματογράφου.

Μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP

Η συνέντευξη που είχε δώσει στο Star και η απόφαση να σταματήσει τον κινηματογράφο - Η τελευταία του ταινία και η απόσυρση 

Με την ταινία «Ο Kύριος και το όπλο», το κινηματογραφικό ρέκβιεμ του Ρόμπερτ Ρεντφορντ, ο star έβαλε τελεία και αποσύρθηκε το 2018!

Σε δηλώσεις του που εξασφάλισε το Star καια η Έλγκα Νταϊφά ο θρύλος του Χόλιγουντ μίλησε για το πως πήρε την απόφαση για το… τελευταίο αντίο. 

H ζωή του 82χρονου Ρεντφορντ είχε πάντα έναν πρωταγωνιστή: το σινεμά… 40 βραβεία, 1 Όσκαρ σκηνοθεσίας, 6 χρυσές σφαίρες. Στις 6 δεκαετίες της πορείας του έκανε θρύψαλα το προφίλ του ωραίου. Έπαιξε σε κομεντί όπως το Ξυπόλητοι στο Πάρκο.  

Στις 78 ταινίες του ο Ρεντφορντ ακύρωσε την αυτονόητη εικόνα του, πέταξε την χρυσόσκονη και κέρδισε τον σεβασμό. 

