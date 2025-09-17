Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»

Η πιο δύσκολη στιγμή και οι ετοιμασίες για τη βάπτιση

Έλενα Τσαγκρινού: Όσα είπε για τη βάπτιση του γιου της & την πιο δύσκολη στιγμή που βίωσε ως μαμά/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Aντίστροφα μετρούν για τη βάπτιση του γιου τους, η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan. H τραγουδίστρια μίλησε για τον πρώτο χρόνο με τον γιο της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μαμά. 

Έλενα Τσαγκρινού: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για τη βάπτιση του γιου της

Η βάπτιση του γιου του ζευγαριού θα γίνει σε στενό κύκλο, περίπου 100 ατόμων, στις 25 Σεπτεμβρίου. 

Ο μικρούλης, που έγινε ενός έτους τον περασμένο Αύγουστο, θα πάρει δύο ονόματα, Hρακλής - Τριαντάφυλλος, και νονές του θα είναι μια καλή φίλη της μαμάς του και μια φίλη του μπαμπά του. 

Έλενα Τσαγκρινού: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τον γιο της, Ηρακλή!

«O πρώτος χρόνος της μητρότητας, να πω την αλήθεια, ήταν δύσκολος. Νομίζω ότι το επάγγελμα μαμά είναι το δυσκολότερο από όλα και το κατάλαβα μόλις κι εγώ έγινα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μπορεί να περνάει μια γυναίκα, ένας μπαμπάς, σ' ένα σπίτι με παιδί. Είναι μοναδικά, το βιώνω απίστευτα. Πέρασε ένας χρόνος και νιώθω ότι έχω το άλλο μου μισό. Ατακτούλης είναι, αλλά μ' αρέσει που είναι ζωηρός», είπε η Έλενα Τσαγκρινού στο Happy Day. 

Τσαγκρινού: «H πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν ο γιος μου έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»

Η Έλενα Τσαγκρινού εξομολογήθηκε πως έχει περάσει αρκετές δύσκολες στιγμές με το μωρό, όμως η πιο δύσκολη ήταν όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. 

 Έλενα Τσαγκρινού- Dj Stephan: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον γιο τους 12/8/24-  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Έλενα Τσαγκρινού- Dj Stephan: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον γιο τους 12/8/24-  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Η πιο δύσκολη, νομίζω, ήταν όταν χρειάστηκε να πάμε νοσοκομείο. Δυστυχώς, μου είχε πέσει σε μένα από το καρεκλάκι το παιδί και τρέχαμε πανικόβλητοι. Γιατί είναι και επικίνδυνο για το κεφάλι τους, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά!  Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές, ανησυχείς. Κάναμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και όλα καλά», κατέληξε.

