Έλενα Τσαγκρινού: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τον γιο της, Ηρακλή!

Δείτε το story της Έλενας Τσαγκρινού από την πρώτη σχολική μέρα του γιου της

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan πριν από έναν περίπου χρόνο υποδέχτηκαν τον γιο τους και από τότε πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με τον μικρό Ηρακλή.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρίσκεται σε προετοιμασίες για τη βάπτιση του γιου της, η οποία θα λάβει χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου στο Πόρτο Ράφτη, ενώ χθες απόλαυσε τον μικρό της Ηρακλή στην πρώτη του σχολική μέρα, δημοσιεύοντας όμορφες στιγμές με τον μπαμπά του DJ Stephan.

Φέτος έζησαν ένα από τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής τους, αφού το ζευγάρι πέρασε τις καλοκαιρινές τους διακοπές με το αγοράκι τους.

Αποχαιρετώντας το φετινό καλοκαίρι και προσπαθώντας να μπουν ξανά στους καθημερινούς τους ρυθμούς, η Έλενα Τσαγκρινού μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από την πρώτη μέρα του Ηρακλή στο σχολείο!

O DJ Stephan κρατά χαμογελαστός στην αγκαλιά του τον μικρό Ηρακλή στον παιδικό σταθμό:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Ενώ ο DJ Stephan, με τη σειρά του, ανέβασε το παρακάτω story:

