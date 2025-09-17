Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη

Έξι ιστορίες σαν έξι διαφορετικοί αστερισμοί. Κανείς τους δε συναντά τον άλλον, κι όμως όλοι φωτίζονται από το ίδιο φως: τη μοναξιά.

Μια σκιά που πέφτει αθόρυβα, ένα κενό που απλώνεται σαν θάλασσα, μια σιωπή που άλλοτε συνθλίβει κι άλλοτε προσφέρει απροσδόκητη γαλήνη. Οι ήρωες αυτών των διηγημάτων αναζητούν δρόμους διαφυγής∙ παλεύουν με τις σκιές τους, πασχίζουν να σπάσουν τον κύκλο. Κάποιοι καταφέρνουν να συναντήσουν το φως∙ άλλοι χάνουν το μονοπάτι μέσα στο σκοτάδι. Μα όλοι αφήνουν πίσω τους το αποτύπωμα της προσπάθειας.

Σε μια εποχή που οι φωνές πνίγονται μέσα στον θόρυβο, οι Παράλληλες Τροχιές ψιθυρίζουν το πιο επίμονο ερώτημα: μπορεί η μοναξιά να ξορκιστεί ή είναι ο μυστικός μας συνοδοιπόρος;

Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα:

Ο Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 28 Οκτωβρίου του 1981. Μεγάλωσε στη Νίκαια, σε πολύτεκνη οικογένεια, όντας ο μικρότερος από έξι παιδιά.

Μετά τον στρατό και σε αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης, γράφεται στη Δραματική σχολή Ίασμος του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Μιχαηλίδης και ο Νικήτας Τσακίρογλου. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Δημιουργικής Γραφής με τη Μανίνα Ζουμπουλάκη, τη Βίκυ Τσιανίκα και την Αλκυόνη Παπαδάκη.

Έχει γράψει τρία θεατρικά έργα: Το Τελευταίο Botox, Τρεις Τρεις Εννιά και την Diva. Όλα του τα έργα παίχτηκαν σε μικρές και μεγάλες σκηνές και γνώρισαν σημαντική επιτυχία.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει το δικό του blog, με τίτλο Μεθυσμένες ιστορίες, μέσα από το οποίο προβάλλει τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα.

Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του: Το Τελευταίο Botox και άλλες ιστορίες, Ερμή... Μη!, Φόνοι στην Κρυστάλλη, Η Γριά Βαλίτσα, Η φωνή μέσα μου, Το αγόρι που δεν ήθελε να μεγαλώσει και το Ευφροσύνη - Όλα όσα θυμάμαι. Τα βιβλία 4 Ιστορίες Μυστηρίου; και Μια φορά ήταν ο καιρός κυκλοφορούν από τις Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις.

Το βιβλίο Παράλληλες Τροχιές είναι το δέκατο στη σειρά.

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία απο την Κάπα Εκδοτική