Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη

Μπορεί η μοναξιά να ξορκιστεί ή είναι ο μυστικός μας συνοδοιπόρος;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 21:46 Συγκλονίζει ο Νίκος Ορφανός για την περιπέτεια με την υγεία του
17.09.25 , 21:33 Μητσοτάκης: Απάντηση στην ακρίβεια με αύξηση πραγματικών μισθών
17.09.25 , 21:15 Viral η Νικολούλη: Τραγουδάει τα «Κακά Παιδιά» στη συναυλία της Βίσση
17.09.25 , 20:50 Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή της κόρης της, Σοφίας
17.09.25 , 20:48 Kρήτη: Επιτέθηκε στην υπάλληλο καθαριότητας που ξυλοκόπησε ο σύζυγός της!
17.09.25 , 20:36 Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον Σύρο που επιτέθηκε σε γυναίκες
17.09.25 , 20:21 Όλγα Κεφαλογιάννη: Στο Ηρώδειο με τις αδερφές της, Δανάη και Χριστίνα
17.09.25 , 20:18 «Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές», λέει ο 32χρονος
17.09.25 , 19:59 Χάρης Ρώμας: «Λύγισε» μιλώντας για την περιπέτεια υγείας της μητέρας του
17.09.25 , 19:37 Νέα παράταση για τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου
17.09.25 , 19:34 Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή έκπληξη της μητέρας της
17.09.25 , 19:09 Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη
17.09.25 , 18:57 Tι να κάνεις το πρωί για να είσαι όλη μέρα γεμάτη ενέργεια
17.09.25 , 18:52 Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο
17.09.25 , 18:38 Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
«Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές», λέει ο 32χρονος
Kρήτη: Επιτέθηκε στην υπάλληλο καθαριότητας που ξυλοκόπησε ο σύζυγός της!
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Στο Ηρώδειο με τις αδερφές της, Δανάη και Χριστίνα
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Παράλληλες Τροχιές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έξι ιστορίες σαν έξι διαφορετικοί αστερισμοί. Κανείς τους δε συναντά τον άλλον, κι όμως όλοι φωτίζονται από το ίδιο φως: τη μοναξιά.

Μια φορά ήταν ο καιρός: Το πρώτο βιβλίο του Κων/νου Ιωακειμίδη για παιδιά

Μια σκιά που πέφτει αθόρυβα, ένα κενό που απλώνεται σαν θάλασσα, μια σιωπή που άλλοτε συνθλίβει κι άλλοτε προσφέρει απροσδόκητη γαλήνη. Οι ήρωες αυτών των διηγημάτων αναζητούν δρόμους διαφυγής∙ παλεύουν με τις σκιές τους, πασχίζουν να σπάσουν τον κύκλο. Κάποιοι καταφέρνουν να συναντήσουν το φως∙ άλλοι χάνουν το μονοπάτι μέσα στο σκοτάδι. Μα όλοι αφήνουν πίσω τους το αποτύπωμα της προσπάθειας.

Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη

Σε μια εποχή που οι φωνές πνίγονται μέσα στον θόρυβο, οι Παράλληλες Τροχιές ψιθυρίζουν το πιο επίμονο ερώτημα: μπορεί η μοναξιά να ξορκιστεί ή είναι ο μυστικός μας συνοδοιπόρος;

Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα:

Ο Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 28 Οκτωβρίου του 1981. Μεγάλωσε στη Νίκαια, σε πολύτεκνη οικογένεια, όντας ο μικρότερος από έξι παιδιά.  

Μετά τον στρατό και σε αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης, γράφεται στη Δραματική σχολή Ίασμος του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Μιχαηλίδης και ο Νικήτας Τσακίρογλου. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Δημιουργικής Γραφής με τη Μανίνα Ζουμπουλάκη, τη Βίκυ Τσιανίκα και την Αλκυόνη Παπαδάκη.

Έχει γράψει τρία θεατρικά έργα: Το Τελευταίο BotoxΤρεις Τρεις Εννιά και την Diva. Όλα του τα έργα παίχτηκαν σε μικρές και μεγάλες σκηνές και γνώρισαν σημαντική επιτυχία.

Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει το δικό του blog, με τίτλο Μεθυσμένες ιστορίες, μέσα από το οποίο προβάλλει τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα.

Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του: Το Τελευταίο Botox και άλλες ιστορίες, Ερμή... Μη!, Φόνοι στην Κρυστάλλη, Η Γριά Βαλίτσα, Η φωνή μέσα μου, Το αγόρι που δεν ήθελε να μεγαλώσει και το Ευφροσύνη - Όλα όσα θυμάμαι. Τα βιβλία 4 Ιστορίες Μυστηρίου; και Μια φορά ήταν ο καιρός κυκλοφορούν από τις Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις.

Το βιβλίο Παράλληλες Τροχιές είναι το δέκατο στη σειρά.

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία απο την Κάπα Εκδοτική

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top