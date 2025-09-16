Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»

Την αλήθεια γύρω από τις συνθήκες του Βασίλη Καλογήρου αναζητά η οικογένειά του, επιμένοντας ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και όχι για έναν θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως αναφέρει η εισαγγελική διάταξη.

Οι γονείς του 39χρονου υποστηρίζουν ότι ο γιος τους κρατούταν σε ποιμνιοστάσιο ή κάποια καλύβα, όπου και εξέπνευσε. Στη συνέχεια άγνωστοι μετέφεραν τη σορό στο απόκρυμνο σημείο στον Τύρναβο, όπου βρέθηκε νεκρός.

Η εισαγγελική έρευνα κατέληξε ότι «ο 39χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία, τα οποία όμως δεν κατέστη εφικτό να προσδιορισθούν επακριβώς. Πλην όμως μπορεί βάσιμα να πιθανολογηθεί σε συνδυασμό και με τα λοιπά ευρήματα ότι ενδέχεται να υπήρξαν, συμπερασματικά ο κύριος παράγοντας που κινητοποίησαν την αυτογνώμονη φυγή του Βασίλη Καλογήρου μακριά από την πατρική οικία του σε συνθήκες χειμερινού ψύχους, σκότους, αποπροσανατολισμού, ασιτίας κι εν τέλει θερμικής εξάντλησης χωρίς μάλιστα, ατυχώς, την κατοχή του κινητού τηλεφώνου του (ως δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας με τους οικείους του) τον οδήγησαν να καταλήξει στο σημείο όπου και τελικά αποβίωσε».

Ωστόσο η μητέρα του, πρώην προϊσταμένη εισαγγελέας εφετών, Σ. Καλογήρου και ο σύζυγός της καταγγέλλουν παραλείψεις στην έρευνα και προσπάθεια να κλείσει η υπόθεση γρήγορα.

«40 χρόνια εισαγγελέας δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επισημάνσεις της τεχνικής συμβούλου και το γεγονός ότι δεν ερευνούσαν βασικά στοιχεία και απορρίπτονταν τα αιτήματά μας, με αποτέλεσμα να χαθούν αυτονόητα πράγματα», είπε η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου στην εκπομπή Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1.

Η οικογένεια τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι υπήρξε μια σειρά παραλείψεων στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ενώ η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου «δείχνει» συγκεκριμένους ποινικούς, τους οποίους, λόγω της ιδιότητάς της, τους είχε στείλει στο παρελθόν στη φυλακή.

Επιμένουν δε ότι δεν ερευνήθηκε το ενδεχόμενο της αρπαγής του 39χρονου από ανθρώπους που ανήκουν σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και κατοικούν στην περιοχή, όπου καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας η τελευταία εικόνα του πριν βρεθεί νεκρός.

Ο πατέρας του Βασίλη Καλογήρου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, αμφισβήτησε το πόρισμα του εισαγγελέα που κάνει λόγο για υποθερμία.

«Ο Βασίλης βρέθηκε σε ύπτια θέση, γεγονός που δεν ταιριάζει σε άνθρωπο που παθαίνει υποθερμία. Θα είχε βρεθεί κουλουριασμένος. Η παραμονή της σορού για μικρό χρονικό διάστημα στο συγκεκριμένο σημείο επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις κυνηγών που θήρευαν ή εκγύμναζαν σκύλους στην περιοχή και ελήφθησαν από τις πρώτες μέρες ανεύρεσης της σορού», είπε ο πατέρας του.

Πολλά είναι τα κενά, σύμφωνα με την οικογένεια Καλογήρου, και στη ιατροδικαστική εξέταση.

«Η αποκοπή της ονυχοφόρου φάλαγγος της αριστερής χειρός είναι προϊόν αποκοπής με τέμνον όργανο και όχι μεταθανάτια, γεγονός που εν δεικνύει τη βίαιη επενέργεια στο σώμα του Βασίλη πριν τον θάνατό του ή υπό συνθήκες εξωτερικές που επέφεραν ή συνέβαλαν στο να επέλθει ο θάνατός του. Πώς γίνεται να μην υπάρχει ούτε DNA της μητέρας του που άγγιζε τα ρούχα του καθημερινά; Άρα ο έλεγχος ήταν ελλιπής. Άλλου είδους όντα επιτέθηκαν στο αριστερό χέρι και άλλα στο δεξί, ποια; Πώς έγινε η αποκοπή ενός δακτύλου και μόνο από ζώο; Τα ερωτήματα αυτά είναι σαφείς ενδείξεις τέλεσης εγκληματικών πράξεων σε βάρος του γιου μου. Πώς είναι δυνατόν και τι λέει για την εξέταση το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε ούτε το γενετικό υλικό της μητέρας του, η οποία ερχόταν σε καθημερινή επαφή με τα ενδύματά του;», αναφέρει η νέα προσφυγή που κατέθεσε η οικογένεια Καλογήρου.

Η κ. Σοφία Καλογήρου στέκεται επίσης στο γεγονός ότι τα παπούτσια του γιου της ήταν πεντακάθαρα, παρά το γεγονός ότι είχε διανύσει μια μεγάλη απόσταση με τα πόδια και είχε σκαρφαλώσει πάνω σε βραχώδεις λόφους.

«Τα υποδήματά του ήταν εντελώς καθαρά. Και να μεν δε θα λερώνονταν αν περπατούσε στη διαδρομή μετά τη Γιάννουλη προς Τύρναβο, αλλά οπωσδήποτε θα λερώνονταν προκειμένου να μεταβεί στο σημείο που βρέθηκε», είπε στον ΑΝΤ1.

Τέλος, η οικογένεια καταγγέλλει ότι δεν ελήφθησαν υπόψην αρκετές μαρτυρίες συναδέλφων του που ανέφεραν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στη συνεργασία τους με τον Βασίλη Καλογήρου, αλλά ελήφθησαν υπόψιν επιλεκτικά άλλες για να υποστηριχθεί το επιχείρημα ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Οι γονείς επιμένουν πως ο θάνατος του γιου τους δεν ήταν από παθολογικά αίτια και ζητούν να συνεχιστεί η έρευνα.