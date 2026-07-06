Πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Μπαλί μαζί με τη στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Στέλλα Πάσσαρη, και ομάδα influencers για επαγγελματικούς λόγους.

Ετοίμασε και πάλι βαλίτσες και αυτή τη φορά, ο προορισμός της ήταν η αγαπημένη της Χαλκιδική, όπου επέλεξε να περάσει λίγες ημέρες χαλάρωσης, όσο ο γιος της, Πάρης, βρίσκεται στην Αθήνα με τον πατέρα του.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε γιατί η Χαλκιδική θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, αποκαλύπτοντας πως εκεί βρίσκονται μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις της.

«Όλοι μας ρωτάνε: “Καλά, μετά το Μπαλί πήγατε Χαλκιδική;”. Αλλά… σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το εννοώ. Ειδικά εγώ, σε αυτή την παραλία, εκεί πέρα στο τέρμα, έκανα camping για μια δεκαετία τουλάχιστον οικογενειακά, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Οπότε έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις μου από εδώ πέρα. Αγαπώ Χαλκιδική».

Η influencer δεν έκρυψε για άλλη μια φορά την αδυναμία της στον αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό της, επιλέγοντας να ανταλλάξει για λίγο τις εξωτικές εικόνες του Μπαλί με τις καταγάλανες παραλίες της Χαλκιδικής.