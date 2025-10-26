Νένα Μεντή: Αποκάλυψε τους λόγους που στο θέατρο τη λένε ξινή και σκληρή

«Δε σήκωσα μύγα στο σπαθί μου», είπε σε νέα της συνέντευξη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.25 , 17:09 Ετοιμάζει διπλή μεταγραφή ο Ολυμπιακός - «Τιμωρία» Μπαρτζώκα σε δύο παίκτες
26.10.25 , 17:00 Ρήγας για Σεργιανόπουλο: «Μένω εγκλωβισμένος σε μια τηλεοπτική εικόνα»
26.10.25 , 16:21 Ναταλία Γερμανού: Όταν ο Φρέντυ Γερμανός φλέρταρε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ!
26.10.25 , 16:02 Αγαθονήσι: Απόπειρα τουρκικής ακταιωρού να βουλιάξει ελληνικό αλιευτικό
26.10.25 , 15:42 Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
26.10.25 , 15:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 8 οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
26.10.25 , 15:18 Βραζιλία: Δολοφόνησαν 18χρονο Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ
26.10.25 , 14:51 Νένα Μεντή: Αποκάλυψε τους λόγους που στο θέατρο τη λένε ξινή και σκληρή
26.10.25 , 14:38 Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή
26.10.25 , 13:53 Τραγωδία στη Λαμία: Φωτιά σε μονοκατοικία με έναν νεκρό
26.10.25 , 13:22 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος!»
26.10.25 , 13:04 Ευρυτανία: Νεκρός 39χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό
26.10.25 , 12:38 Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
26.10.25 , 12:23 Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δε θα κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το κόστος
26.10.25 , 12:10 Klavdia: Aνάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 του Forbes!
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Ρήγας για Σεργιανόπουλο: «Μένω εγκλωβισμένος σε μια τηλεοπτική εικόνα»
Ετοιμάζει διπλή μεταγραφή ο Ολυμπιακός - «Τιμωρία» Μπαρτζώκα σε δύο παίκτες
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Βραζιλία: Δολοφόνησαν 18χρονο Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ
Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Νένα Μεντή στην εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νένα Μεντή παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! και τον Νίκο Συρίγο. Η ταλαντούχα ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πολύχρονη καριέρα της αλλά και στα περιστατικά κακοποίησης στο θέατρο. 

Η Νένα Μεντή έγινε γνωστή το 1990 μέσα από τη σειρά Οι Τρεις Χάριτες

Η Νένα Μεντή έγινε γνωστή το 1990 μέσα από τη σειρά Οι Τρεις Χάριτες

 «Τα σίριαλ που έκανα κι ήταν ωραία στην τηλεόραση και τα ευχαριστήθηκα ήταν οι κωμωδίες και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Έκανα δύο κωμωδίες, τις Τρεις Χάριτες και το Δις Εξαμαρτείν, μετά έκανα άλλες πέντε που ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Δε γίνεται για τα λεφτά και για να έρχεται ο κόσμος στο θέατρο, γιατί συνήθως κάνουμε τηλεόραση για να στηρίζουμε το θέατρο», ανέφερε αρχικά.

Η Νένα Μεντή για τον σύζυγό της: «Είχε λευχαιμία και πάμε πολύ καλά»

Αναφερόμενη στα περιστατικά κακοποίησης στο θέατρο, η ηθοποιός ανέφερε πως η ίδια δεν έχει βιώσει ποτέ τέτοιου είδους συμπεριφορές, ωστόσο έχει υπάρξει μάρτυρας περιστατικών.

Η Νένα Μεντή πρωταγωνιστεί στην παράσταση Μια Ζωή - Ο μονόλογος μιας μοδίστρας του Πέτρου Ζούλια, στο Πτι Παλαί

Η Νένα Μεντή πρωταγωνιστεί στην παράσταση Μια Ζωή - Ο μονόλογος μιας μοδίστρας του Πέτρου Ζούλια, στο Πτι Παλαί

«Πάντα πουλιόταν εξουσία από κάποιους ανθρώπους μέσα στο θέατρο. Και πάντα οι ηθοποιοί ήταν ηττοπαθείς, γιατί δεν έχουμε πλάτες, ποτέ δε μας στήριξαν τα σωματεία. Είπα αν το ξανακάνεις αυτό μπροστά μου, έφυγα από τη σκηνή. Και θα έφευγα, γιατί εγώ είμαι τρελή. Τρελή, το λέω καλά, δηλαδή δεν είναι να παίξουμε και του χρόνου εκεί», εξήγησε. 

Νένα Μεντή: «Έχω πάει με άλλον άνθρωπο, το ξέρει ο άντρας μου»

«Μπορεί να πεινάσουμε του χρόνου. Κάνει πίσω πολλές φορές ο εργαζόμενος για να πάρει τον μισθό του, για να τον ξαναπάρει του χρόνου. Αν ήταν θηλυκό με τσαγανό -εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία- τύχαινε μεγάλης εκτίμησης. Γι’ αυτό με λένε ξινή, πικρή, σκληρή. Δε σήκωσα μύγα στο σπαθί μου. Δεν είμαι η σπουδαιότερη ηθοποιός, είμαι μια ηθοποιός που αγαπά πολύ τη δουλειά της. Δύσκολος άνθρωπος δεν είμαι. Θα πω στον οποιονδήποτε, στο πρόσωπό του, αυτό που πιστεύω κι ας πληγωθεί, κι ας το συζητήσουμε. Κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη του άλλου, αυτό δεν το έχω», ξεκαθάρισε η Νένα Μεντή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΝΑ ΜΕΝΤΗ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top