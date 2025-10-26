Νένα Μεντή: Αποκάλυψε τους λόγους που στο θέατρο τη λένε ξινή και σκληρή

Η Νένα Μεντή παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! και τον Νίκο Συρίγο. Η ταλαντούχα ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πολύχρονη καριέρα της αλλά και στα περιστατικά κακοποίησης στο θέατρο.

Η Νένα Μεντή έγινε γνωστή το 1990 μέσα από τη σειρά Οι Τρεις Χάριτες

«Τα σίριαλ που έκανα κι ήταν ωραία στην τηλεόραση και τα ευχαριστήθηκα ήταν οι κωμωδίες και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Έκανα δύο κωμωδίες, τις Τρεις Χάριτες και το Δις Εξαμαρτείν, μετά έκανα άλλες πέντε που ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Δε γίνεται για τα λεφτά και για να έρχεται ο κόσμος στο θέατρο, γιατί συνήθως κάνουμε τηλεόραση για να στηρίζουμε το θέατρο», ανέφερε αρχικά.

Αναφερόμενη στα περιστατικά κακοποίησης στο θέατρο, η ηθοποιός ανέφερε πως η ίδια δεν έχει βιώσει ποτέ τέτοιου είδους συμπεριφορές, ωστόσο έχει υπάρξει μάρτυρας περιστατικών.

Η Νένα Μεντή πρωταγωνιστεί στην παράσταση Μια Ζωή - Ο μονόλογος μιας μοδίστρας του Πέτρου Ζούλια, στο Πτι Παλαί

«Πάντα πουλιόταν εξουσία από κάποιους ανθρώπους μέσα στο θέατρο. Και πάντα οι ηθοποιοί ήταν ηττοπαθείς, γιατί δεν έχουμε πλάτες, ποτέ δε μας στήριξαν τα σωματεία. Είπα αν το ξανακάνεις αυτό μπροστά μου, έφυγα από τη σκηνή. Και θα έφευγα, γιατί εγώ είμαι τρελή. Τρελή, το λέω καλά, δηλαδή δεν είναι να παίξουμε και του χρόνου εκεί», εξήγησε.

«Μπορεί να πεινάσουμε του χρόνου. Κάνει πίσω πολλές φορές ο εργαζόμενος για να πάρει τον μισθό του, για να τον ξαναπάρει του χρόνου. Αν ήταν θηλυκό με τσαγανό -εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία- τύχαινε μεγάλης εκτίμησης. Γι’ αυτό με λένε ξινή, πικρή, σκληρή. Δε σήκωσα μύγα στο σπαθί μου. Δεν είμαι η σπουδαιότερη ηθοποιός, είμαι μια ηθοποιός που αγαπά πολύ τη δουλειά της. Δύσκολος άνθρωπος δεν είμαι. Θα πω στον οποιονδήποτε, στο πρόσωπό του, αυτό που πιστεύω κι ας πληγωθεί, κι ας το συζητήσουμε. Κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη του άλλου, αυτό δεν το έχω», ξεκαθάρισε η Νένα Μεντή.