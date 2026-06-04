Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Οικογενειακή απόδραση στη Ρώμη

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Ιωάννα Μπούκη έριξε κέρμα στη Φοντάνα ντι Τρέβι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη πέρασαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Ρώμη με τις δύο κόρες τους.
  • Το ζευγάρι επισκέφθηκε ιστορικά μνημεία και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή τους στα social media.
  • Η οικογενειακή απόδραση περιλάμβανε περιηγήσεις και χαλαρούς ρυθμούς μακριά από την καθημερινότητα.
  • Η σχέση τους επισημοποιήθηκε το 2013 με πολιτικό γάμο και το 2018 με θρησκευτικό γάμο.
  • Οι κόρες τους, Νάντια και Παυλίνα, είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Ο Αντώνης Σρόιτερ κι η Ιωάννα Μπούκη επέλεξαν τη Ρώμη για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μαζί με τις δύο κόρες τους, αφήνοντας για λίγες ημέρες πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. 

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Το ζευγάρι βρέθηκε στην «Αιώνια Πόλη» κι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ιστορικά μνημεία και χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Μέσα από αναρτήσεις στα social media, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή του στην ιταλική πρωτεύουσα.

Η Ιωάννα Μπούκη πόσταρε φωτογραφία της διάσημης Πιάτσα ντι Σπάνια

Η Ιωάννα Μπούκη πόσταρε φωτογραφία της διάσημης Πιάτσα ντι Σπάνια /Φωτογραφία Instagram

Η Νάντια κι η Παυλίνα Σρόιτερ με τις ομπρελίτσες τους

Η Νάντια κι η Παυλίνα Σρόιτερ με τις ομπρελίτσες τους /Φωτογραφία Instagram

Οι εικόνες που δημοσίευσε η σύζυγος του anchorman του Alpha, περιλαμβάνει περιηγήσεις σε γνωστά αξιοθέατα, βόλτες στα γραφικά δρομάκια και οικογενειακές στιγμές με τις κόρες τους. Η παραμονή τους στην πόλη συνδέθηκε με χαλαρούς ρυθμούς και χρόνο μακριά από την καθημερινότητα.

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Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, ο Αντώνης Σρόιτερ κι η Ιωάννα Μπούκη επισκέφθηκαν δημοφιλή μνημεία κι απόλαυσαν τη μοναδική ατμόσφαιρα της Ρώμης. Το ταξίδι τους έδωσε την ευκαιρία να περάσουν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους και να δημιουργήσουν νέες οικογενειακές αναμνήσεις.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @ioanna_sro

Η ανάρτηση της Ιωάννας Μπούκη

Η κοινή πορεία του Αντώνη Σρόιτερ και της Ιωάννας Μπούκη μετράει πολλά χρόνια, με τη σχέση τους να επισημοποιείται αρχικά τον Δεκέμβριο του 2013 μέσα από έναν πολιτικό γάμο στο δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου. Μερικά χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2018, το ζευγάρι αποφάσισε να πραγματοποιήσει και τον θρησκευτικό του γάμο, μια ημέρα που είχε διπλή χαρά για εκείνους, καθώς το μυστήριο συνδυάστηκε με τη βάφτιση της δεύτερης κόρης τους.

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Ο έρωτας για τον Αντώνη Σρόιτερ και την Ιωάννα Μπούκη δεν κρύβεται!

Ο έρωτας για τον Αντώνη Σρόιτερ και την Ιωάννα Μπούκη δεν κρύβεται! /Φωτογραφία Instagram

Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχομό των δύο παιδιών τους, της Νάντιας και της Παυλίνας, οι οποίες αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους. Αν κι ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha επιλέγει συνειδητά να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τόσο ο ίδιος όσο κι η Ιωάννα Μπούκη μοιράζονται ενίοτε μερικές τρυφερές οικογενειακές στιγμές, αποδεικνύοντας πόσο αφοσιωμένοι είναι στον ρόλο τους ως γονείς.

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