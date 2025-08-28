Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Το καλοκαίρι τους μέσα από 20 φωτογραφίες

Η ανάρτηση της Ιωάννας Μπούκη - Σρόιτερ στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 21:32 Πάει και η…  Αίγυπτος! - Νέα αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά συμφέροντα
28.08.25 , 21:31 Καρέ Καρέ Η Δράση Σπείρας Που Ρήμαζε Σπίτια Σε Όλη Τη Χώρα
28.08.25 , 21:08 Φωτιά Παιανία: Συνελήφθη 62χρονος - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του
28.08.25 , 20:50 Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!
28.08.25 , 20:46 Άριελ Κωνσταντινίδη: Θηλάζει τη νεογέννητη κόρη της
28.08.25 , 20:46 Βασιλικά Σαλαμίνας: Υπαξιωματικός ναυτικού έριξε πυροτέχνημα & έβαλε φωτιά
28.08.25 , 20:34 Καστοριά: Τα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο
28.08.25 , 20:09 Τροχαίο στην Πιερία: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 11χρονης
28.08.25 , 19:49 Μινεσότα: Έγκλημα μίσους κατά Καθολικών λέει το FBI για την επίθεση
28.08.25 , 19:38 Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Το καλοκαίρι τους μέσα από 20 φωτογραφίες
28.08.25 , 19:31 Φωτιά τώρα στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Εστάλη μήνυμα του 112
28.08.25 , 19:18 Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του
28.08.25 , 19:11 Τέμπη: Δεν υπήρξε φωτιά στην καμπίνα μηχανοδηγού του εμπορικού τρένου
28.08.25 , 18:43 Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε
28.08.25 , 18:38 Καμίνια - Μητέρα 5χρονου: «Το κάνουν τραγικό λες και έγινε καμιά δολοφονία»
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στα νησιά Φίτζι με τη σύντροφό του, Κατερίνα
Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Το καλοκαίρι τους μέσα από 20 φωτογραφίες
Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη του Σβήγκου και της Μπόμπα
Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD. Θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Καστοριά: Τα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει το Πάσχα στο Ντουμπάι κι είχε βρεθεί στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Μπούκη - Σρόιτερ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram είκοσι τρυφερά στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές της.

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Τα φιλιά μπροστά στον Πύργο του Άιφελ

Μαζί με τον σύζυγό της Αντώνη Σρόιτερ και τις κόρες τους επισκέφτηκαν αγαπημένους προορισμούς, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Αντώνης Σρόιτερ: Έγινε 50 ετών -Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

Βόλτες με το σκάφος, βόλτες στα σοκάκια, εξορμήσεις σε παραλίες, φαγητό σε ταβερνάκια δίπλα στο κύμα κι ατελείωτα χαμόγελα συνθέτουν το σκηνικό των φετινών τους διακοπών. 

 

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Ξέγνοιαστες διακοπές με τις κόρες τους

«Ευγνώμων και φέτος! 🙏», σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Μπούκη. 

Ο Αντώνης Σρόιτερ πήρε όσες ανάσες χρειαζόταν, καθώς θα κληθεί και φέτος να διαχειριστεί από τη θέση του παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. 

Παρά την έντονη καθημερινότητά του, ο ίδιος παραμένει χαμογελαστός, αντλώντας δύναμη και κουράγιο από τις γυναίκες της ζωής του. Ενώ καθέ χρόνο ανυπομονεί για το καλοκαίρι, καθώς ξέρει πως είναι η περίοδος που ξεκουράζεται και περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AΝΤΩΝΗΣ ΣΡΟΙΤΕΡ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top