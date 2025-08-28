Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Το καλοκαίρι τους μέσα από 20 φωτογραφίες

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει το Πάσχα στο Ντουμπάι κι είχε βρεθεί στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού

Η Ιωάννα Μπούκη - Σρόιτερ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram είκοσι τρυφερά στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές της.

Μαζί με τον σύζυγό της Αντώνη Σρόιτερ και τις κόρες τους επισκέφτηκαν αγαπημένους προορισμούς, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Βόλτες με το σκάφος, βόλτες στα σοκάκια, εξορμήσεις σε παραλίες, φαγητό σε ταβερνάκια δίπλα στο κύμα κι ατελείωτα χαμόγελα συνθέτουν το σκηνικό των φετινών τους διακοπών.

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Ξέγνοιαστες διακοπές με τις κόρες τους

«Ευγνώμων και φέτος! 🙏», σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Μπούκη.

Ο Αντώνης Σρόιτερ πήρε όσες ανάσες χρειαζόταν, καθώς θα κληθεί και φέτος να διαχειριστεί από τη θέση του παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.

Παρά την έντονη καθημερινότητά του, ο ίδιος παραμένει χαμογελαστός, αντλώντας δύναμη και κουράγιο από τις γυναίκες της ζωής του. Ενώ καθέ χρόνο ανυπομονεί για το καλοκαίρι, καθώς ξέρει πως είναι η περίοδος που ξεκουράζεται και περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.