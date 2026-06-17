Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις στις φετινές πανελλήνιες - Βίντεο ΕΡΤ

Σε λειτουργία είναι από χθες η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι των φετινών πανελληνίων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα (SMS) τα αποτελέσματά τους.

Η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 23 Ιουνίου 2026 και αφορά στους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους τόσο για τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσουν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα επιτύχουν την εισαγωγή τους.

Οι υποψήφιοι των πανελληνίων μπορούν να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους και τη σχολή που περνούν με sms στο κινητό τους, αλλά και από τους πίνακες που θα αναρτηθούν στα σχολεία τους - Eurokinissi

Πανελλήνιες 2026: Πώς γίνεται η εγγραφή

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν:

τον οκταψήφιο Κωδικό Υποψηφίου,

το αρχικό γράμμα από το επώνυμο,

το αρχικό γράμμα από το όνομα,

το αρχικό γράμμα από το πατρώνυμο,

το αρχικό γράμμα από το μητρώνυμο,

όλα σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Στη συνέχεια, θα μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού επιβεβαίωσης (One Time Password – OTP), ο οποίος αποστέλλεται με μήνυμα στο κινητό που δηλώνεται.

Πανελλήνιες 2026: Σε ισχύ και οι παραδοσιακοί τρόποι ενημέρωσης

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η υπηρεσία SMS λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν αντικαθιστά τους υπόλοιπους τρόπους ενημέρωσης των υποψηφίων.

Οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα εισαγωγής θα είναι διαθέσιμα και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων.

Παράλληλα, οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.