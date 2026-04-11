Στην Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν στις 24 – 25 Απριλίου

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει στις 24 και 25 Απριλίου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδα – Γαλλίας σε πολιτικό, στρατηγικό και αμυντικό επίπεδο.

Η διήμερη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου αναδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδουν οι δύο πλευρές στην αναβάθμιση της συνεργασίας τους.

Η ακριβής ατζέντα των επαφών θα οριστικοποιηθεί μέσα από συνομιλίες των επίσημων αντιπροσωπειών.

Στην αποστολή αναμένεται να συμμετάσχουν υπουργοί, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα αναλάβουν τη διαμόρφωση και επεξεργασία του περιεχομένου πιθανών συμφωνιών και μνημονίων κατανόησης.

Κεντρικό σημείο των επαφών αναμένεται να αποτελέσει η ανανέωση της «Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια», όπως αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση του Ελιζέ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθούν ζητήματα όπως κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, ενίσχυση επιχειρησιακής συνεργασίας, τεχνολογικές συνέργειες, ανταλλαγή πληροφοριών και εκπαίδευση προσωπικού.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν πρωτοβουλίες για συνεργασίες στην αμυντική βιομηχανία, πλαίσια τεχνικών συμβάσεων, χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και διαδικασίες νομικού και τεχνικού ελέγχου.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι κάθε πιθανή συμφωνία θα συνοδεύεται από τεκμηρίωση, εκτίμηση κόστους όπου απαιτείται και τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνονται επαφές υψηλού επιπέδου με την πολιτική ηγεσία, διμερή γεύματα εργασίας και ενδεχόμενες κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

Οι τελικές ανακοινώσεις θα εξαρτηθούν από την πρόοδο των συνομιλιών, ενώ μετά το πέρας της επίσκεψης αναμένεται η ενεργοποίηση τεχνικών ομάδων για την κατάρτιση λεπτομερών πρωτοκόλλων συνεργασίας και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων υλοποίησης.