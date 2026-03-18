Μιχάλης Βαλάσογλου: Η ζωγραφική, το θέατρο και η σχέση του με την πατρότητα

Μιχάλης Βασάλογλου για πατρότητα: «Πιστεύω ότι αυτές οι ποιότητες σου ξυπνάν όταν με έναν άνθρωπο εμπνέεστε μαζί για κάτι τέτοιο»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Βαλάσογλου είναι ταλαντούχος ηθοποιός, ζωγράφος και μουσικός, γνωστός από τη σειρά «Μπαμπά, σ' αγαπώ».
  • Πιστεύει ότι η τέχνη είναι αλληλένδετη με τη ζωή και η ζωγραφική του προσφέρει ελευθερία.
  • Η ενασχόλησή του με το θέατρο και τη ζωγραφική τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής, ειδικά κατά την κρίση του 2008.
  • Έχει βραβευτεί για την ερμηνεία του στο «Φάουστ» του Εθνικού Θεάτρου και συμμετέχει σε σημαντικές παραστάσεις.
  • Δεν έχει αποκτήσει παιδιά και δηλώνει ότι δεν έχει νιώσει το πατρικό ένστικτο.

Είναι πολυπράγμων, αφού εκτός από την αγάπη του για την υποκριτική, ζωγραφίζει, χορεύει και ασχολείται και με τη μουσική. Ο λόγος για τον ταλαντούχο ηθοποιό Μιχάλη Βαλάσογλου, τον οποίο απολαμβάνουμε αυτή την περίοδο στην οικογενειακή τηλεοπτική σειρά «Μπαμπά, σ' αγαπώ». 

Όπως αναφέρει για τις απαιτήσεις που υπάρχουν όταν χρειάζεται να συνεργαστείς σε επαγγελματικό επίπεδο με ένα παιδί, λέει ότι: «Ένα παιδί είναι ίσως ο πιο απαιτητικός παρτενέρ. Τα παιδιά δεν έχουν την πειθαρχία ενός ενήλικα ηθοποιού, αλλά είναι γεμάτα ζωή, να πάρει η ευχή!».

Γνωρίζοντας τον Μιχάλη Βαλάσογλου - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στην Αθήνα και ο προσωπικός του λογαριαμσός στο Instagram είναι @mihalis.valasoglou
  • Εκτός από ταλαντούχος ηθοποιός, είναι εικαστικός και μουσικός
  • Πιστεύει ακράδαντα ότι η τέχνη είναι αλληλένδετη με τη ζωή 
  • Όπως αναφέρει, η ζωγραφική είναι ένας χώρος όπου νιώθει ελεύθερος και παράλληλα με τις μουσικές σπουδές, τον χορό και την ποίηση της βυζαντινής μουσικής, την οποία γνώρισε από νεαρη ηλικία: «Έχουν τροφοδοτήσει τη “μεγάλη δεξαμενή” της υποκριτικής. Εκεί έχω δοθεί ολοκληρωτικά», όπως τονίζει χαρακτηριστικά

 

 

  • Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Μιχάλης Βαλάσογλου, η ενασχόλησή του με το θέατρο και τη ζωγραφική ήταν μία «σωστική λέμβος» στη ζωή του: «Όταν ήρθε η κρίση του 2008 και ακόμη περίμενα τον διορισμό μου ως φιλόλογος, κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν όπως τα περιμέναμε. Τότε είπα: “Αφού οι δυσκολίες είναι δεδομένες, ας κάνω τουλάχιστον τα πράγματα που αγαπώ, ας είμαι εκεί που βρίσκω την αισιοδοξία μου”. Έχω βρεθεί στο απόλυτο τίποτα, χωρίς χρήματα, χωρίς ανθρώπους. Εκεί συνειδητοποιείς ότι πρέπει κάπου να στηριχτείς. Για μένα, η χαρά ήταν πάντα εγγυημένη στη ζωγραφική, στη μουσική, στον χορό και στο θέατρο. Θυμάμαι τη δασκάλα μου, την Αγγελική Στελλάτου, μία από τους μέντορές μου, να μας λέει: “Δεν θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε. Απλώς κάντε το επόμενο βήμα. Το ελάχιστο”. Από τότε, αυτό κάνω. Όταν η μεγάλη εικόνα μού δημιουργεί χάος, τη σπάω σε μικρά, διαχειρίσιμα κομμάτια, όπως κάνω και στη ζωγραφική και στο θέατρο»

  • Ο Μιχάλης Βαλάσογλου βραβεύτηκε με την τρίτη θέση στα Βραβεία Κοινού Αθηνόραμα 2025, για την ερμηνεία του στο έργο «Φάουστ» του Εθνικού Θεάτρου, η οποία σημείωσε εξαιρετική επιτυχία και διακρίθηκε με πλήθος βραβείων
  • Σημαντικές παραστάσεις που έχει συμμετάσχει είναι: «Στην εξοχή», «Προμηθέας», «Φάουστ», «La dispute», «Ο Γενικός Γραμματεύς», «Lolita reversed», «Greek Freak / all star game» «Ουγκώ: Μια Ουτοπία» κ.ά.
  • Θεατρικά, αυτή την περίοδο απολαμβάνουμε τον Μιχάλη Βαλάσογλου στο ψυχολογικό θρίλερ «Στην εξοχή», του Βρετανού συγγραφέα Μάρτιν Κριμπ, ενώ τηλεοπτικά, στη νέα σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Μιχάλης Βαλάσογλου: «Δεν έχω νιώσει το πατρικό ένστικτο»

Πρόσφατα, ο καταξιωμένος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα, αποκαλύπτοντας τη σχέση που έχει με την πατρότητα, καθώς ο ίδιος δεν έχει αποκτήσει ακόμα παιδί. Όπως σχολίασε ο Μιχάλης Βαλάσογλου: «Είμαι σαράντα ετών και βάλε.Δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με την έννοια της πατρότητας, δεν το έχω καταλάβει».

 

 

Ενώ πρόσθεσε ότι: «Πιστεύω ότι αυτές οι ποιότητες, σου ξυπνάνε όταν συναντηθείς με έναν άνθρωπο που μαζί, από κοινού, κάπως εμπνέεστε για κάτι τέτοιο. Ότι μαζί πάμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον τρίτο όρο, που είμαστε εσύ και εγώ και πάμε να φτιάξουμε έναν τρίτο όρο στον οποίο αναφερόμαστε».

 

