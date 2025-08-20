Χαλάνδρι: Στο σώμα της 47χρονης έμεινε η λάμα από το μαχαίρι του 28χρονου

Με τουλάχιστον 15 μαχαιριές φέρεται να δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι ο 28χρονος, ο οποίος πήρε προθεσμία ώστε να απολογηθεί την Παρασκευή 22/8. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοκατοχή και χρήση όπλου.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα. Την ώρα που κατάφερνε αλλεπάλληλες μαχαιριές, η λεπίδα του πρώτου μαχαιριού έσπασε και παρέμεινε στο σώμα του θύματος. Τότε εκείνος τράβηξε δεύτερο μαχαίρι και συνέχισε να την πλήττει με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με όσα είπε στο MEGA ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, αναμένεται να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστώσουν οι ειδικοί αν ο εντολέας του έχει προβλήματα ψυχολογικής φύσεως. Ο ίδιος δε φαίνεται να συμφωνεί με το «σενάριο» για το δεύτερο μαχαίρι.

«Έχει μια ιδιάζουσα προσωπικότητα που δε τον κάνει να φέρεται σύμφωνα με την ηλικία του», ανέφερε ο Αριστομένης Μπαλάσκας. «Θα μου επιτρέψετε να έχω αμφιβολίες για το αν χρησιμοποιήθηκε το δεύτερο μαχαίρι, που δεν ήταν μαχαίρι αλλά σουγιάς». Μάλιστα, λέει: «Αν δείτε την εικόνα του, εκτόνωσε μία μανία καταδιώξεως και μετά δεν είχε άλλες δυνάμεις. Η εικόνα του εκτονώθηκε και έσβησε».