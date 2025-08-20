Σαρρή: Διακοπές στα Κύθηρα για την εντυπωσιακή σύντροφο του Γιώργου Σαμπάνη

Οι φωτογραφίες που πόσταρε στο Instagram

Σαρρή: Διακοπές στα Κύθηρα για την εντυπωσιακή σύντροφο του Γιώργου Σαμπάνη
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Στιγμιότυπα από τις βουτιές τους σε παραλία της Μυκόνου
Στα Κύθηρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η σύντροφος του Γιώργου Σαμπάνη, Ιωάννα Σαρρή

Γιώργος Σαμπάνης: Με τη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή, στο νέο του video clip!

Το εντυπωσιακό μοντέλο, που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πραγματοποιώντας απόδραση στο νησί. 

Η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την παραλία, στις οποίες ποζάρει με μικροσκοπικά μπικίνι κι άψογες αναλογίες.

Επιπλέον η μελαχρινή καλλονή έστρωσε την πετσέτα της κι έκανε ηλιοθεραπεία, απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα, ενώ είχε την ευκαιρία να αφεθεί, δοκιμάζοντας γλυκά, που αποφεύγει στην καθημερινότητά της, προκειμένου να διατηρεί αψεγάδιαστη τη σιλουέτα της.

Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Ποζάρουν αγκαλιά στη Ρώμη

Χωρίς πολλά τα λόγια με μια λιτή λεζάντα, που όμως υποδηλώνει το πόσο καλά πέρασε, αποκάλυψε το μέρος που βρίσκεται.  «Κύθηρά μου», έγραψε η Ιωάννα Σαρρή στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.

 

Ιωάννα Σαρρή: Το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών στα Κύθηρα

Η Ιωάννα Σαρρή είχε βρεθεί πρόσφατα στο νησί των Ανέμων με τον αγαπημένο της Γιώργο Σαμπάνη με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε τρυφερές στιγμές στην παραλία. Το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο, γι' αυτό δε διστάζει πολλές φορές αυτό που νιώθει να το εκφράσει και δημόσια. 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΡΗ
