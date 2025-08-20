Τρομακτική εμπειρία για τη Μαρία Αντωνά: Ξύπνησα και είχαμε φτάσει σε βουνό

Με αφορμή το πρόσφατο σοκαριστικό περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας οδηγός ταξί φέρεται να επιχείρησε να ασελγήσει σε βάρος γυναίκας, οδηγώντας την σε απομονωμένο σημείο, η Μαρία Αντωνά ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τη δική της προσωπική εμπειρία on air.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», την Τετάρτη 20 Αυγούστου, αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν, όταν ζούσε ακόμα στη Θεσσαλονίκη.

«Μου έχει τύχει και εμένα, αρκετά χρόνια πριν, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, τότε δεν υπήρχαν τόσο διαδεδομένες οι εφαρμογές ή τα ραδιοταξί. Με πήρε ο ύπνος μέσα στο όχημα και όταν ξύπνησα, βρισκόμασταν σχεδόν στην κορυφή του βουνού, πολύ μακριά από το σπίτι μου. Ήταν ένα σοκαριστικό περιστατικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.