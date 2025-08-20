Τρομακτική εμπειρία για τη Μαρία Αντωνά: Ξύπνησα και είχαμε φτάσει σε βουνό

Το σοκαριστικό περιστατικό που δε θέλει να θυμάται

20.08.25 , 12:04 Τρομακτική εμπειρία για τη Μαρία Αντωνά: Ξύπνησα και είχαμε φτάσει σε βουνό
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σοκαριστική εμπειρία για τη Μαρία Αντωνά μέσα σε ταξί/Καλοκαίρι Παρέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή το πρόσφατο σοκαριστικό περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας οδηγός ταξί φέρεται να επιχείρησε να ασελγήσει σε βάρος γυναίκας, οδηγώντας την σε απομονωμένο σημείο, η Μαρία Αντωνά ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τη δική της προσωπική εμπειρία on air.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MARIA ANTONA (@maria_antwna)

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», την Τετάρτη 20 Αυγούστου, αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν, όταν ζούσε ακόμα στη Θεσσαλονίκη.

Λιάγκας -Αντωνά: Ρομαντικές διακοπές στην Κύθνο για το ερωτευμένο ζευγάρι

«Μου έχει τύχει και εμένα, αρκετά χρόνια πριν, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, τότε δεν υπήρχαν τόσο διαδεδομένες οι εφαρμογές ή τα ραδιοταξί. Με πήρε ο ύπνος μέσα στο όχημα και όταν ξύπνησα, βρισκόμασταν σχεδόν στην κορυφή του βουνού, πολύ μακριά από το σπίτι μου. Ήταν ένα σοκαριστικό περιστατικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΡΕΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
