Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

Μετά τις καλοκαιρινές αποδράσεις τους σε Τήνο και Κύθνο, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά αποφάσισαν να κάνουν και μία απόδραση στο εξωτερικό. Έτσι, ταξίδεψαν μέχρι το μαγευτικό Παλέρμο της Σικελίας.

Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους στα Instagram Stories της, χωρίς να αποκαλύπτει τη τοποθεσία, ωστόσο, η Άννα Ζηρδέλη μέσα από την εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» αποκάλυψε ότι το ζευγάρι επέλεξε το Παλέρμο για τις διακοπές του Αυγούστου.

Το ζευγάρι διαμένει σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο, που φημίζεται για τις παροχές του, διαθέτει γήπεδο τένις και εκπληκτική θέα.

Δες τα stories της Μαρίας Αντωνά: