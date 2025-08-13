Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

Οι αναρτήσεις στα social media

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τις καλοκαιρινές αποδράσεις τους σε Τήνο και Κύθνο, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά αποφάσισαν να κάνουν και μία απόδραση στο εξωτερικό. Έτσι, ταξίδεψαν μέχρι το μαγευτικό Παλέρμο της Σικελίας.

Λιάγκας -Αντωνά: Ρομαντικές διακοπές στην Κύθνο για το ερωτευμένο ζευγάρι

Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους στα Instagram Stories της, χωρίς να αποκαλύπτει τη τοποθεσία, ωστόσο, η Άννα Ζηρδέλη μέσα από την εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» αποκάλυψε ότι το ζευγάρι επέλεξε το Παλέρμο για τις διακοπές του Αυγούστου.

Λιάγκας - Αντωνά: Μαζί στη βάπτιση του γιου της Φωτεινής Πετρογιάννη

Το ζευγάρι διαμένει σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο, που φημίζεται για τις παροχές του, διαθέτει γήπεδο τένις και εκπληκτική θέα.

Δες τα stories της Μαρίας Αντωνά:

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

