Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Δόθηκε στη δημοσιότητα η αίτηση διαζυγίου

Στη δημοσιότητα δόθηκε η αίτηση διαζυγίου της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ. Οι φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να περνά κρίση, επιβεβαιώθηκαν πριν μερικές μέρες με την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η 55χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Τζένιφερ Λόπεζ- Μπεν Άφλεκ/ (AP Photo/Chris Pizzello)

Το ζευγάρι που παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2022 χωρίς να έχει υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο έχει πλέον χωρίσει και επίσημα.

Η DailyMail.com έδωσε πρώτη στη δημοσιότητα την αίτηση διαζυγίου του διάσημου ζευγαριού, αφού την κατέθεσε η Λόπεζ χωρίς δικηγόρο την Τρίτη 20 Αυγούστου. Μάλιστα, την ημέρα εκείνη οι δυο τους θα γιόρταζαν τη 2η επέτειο του γάμου τους.

