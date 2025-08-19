Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Πάσχει εδώ και 6 μήνες»

Δείτε όσα είπε πριν από λίγο καιρό ο Νικήτας Τσακίρογλου για την υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη στην εκπομπή Το Πρωινό

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για πρώτη φορά για το θέμα υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη, το οποίο τους τελευταίους μήνες την κρατάει μακριά από τις δημόσιες εμφανίσεις.

Σε επικοινωνία με τη Σάσα Σταμάτη και στα Parapolitika.gr ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε πως η ταλαντούχα ηθοποιός πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα.

«Πριν από έξι μήνες διαπιστώθηκε ότι η Χρυσούλα πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι «δεν είχε δείξει ποτέ τέτοια δείγματα στο παρελθόν» χαρακτηρίζοντας την «κέρβερο».

Αναφορικά με την αποχή της από τα επαγγελματικά, ο Νικήτας Τσακίρογλου δήλωσε: «Η Χρυσούλα απέχει λόγω του αυτοάνοσου και δεν της αρέσει που απέχει από τα κοινά. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα της, γιατί είναι ένα οικογενειακό πρόβλημα. Η κόρη μας συμπαραστέκεται και μας βοηθάει», είπε και τόνισε ότι αντλούν δύναμη από τον Θεό. «Έχουμε κοντά μας τον Θεό», δήλωσε ο ηθοποιός στη Σάσα Σταμάτη.

Η Χρυσούλα Διαβάτη κι ο Νικήτας Τσακίρογλου με την κόρη τους & τα εγγόνια τους το 2018 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Νικήτας Τσακίρογλου - Χρυσούλα Διαβάτη: Κρατάει χρόνια αυτή η κολώνια

Ο γάμος του Νικήτα Τσακίρογλου και της Χρυσούλας Διαβάτη είναι από τους μακροβιότερους στο χώρο του ελληνικού θεάτρου. Παντρεύτηκαν το 1961, χωρίς τους γονείς τους, και η σχέση τους μετρά πάνω από 60 χρόνια κοινής ζωής και πορείας.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στον θίασο του Μάνου Κατράκη, όπου και οι δύο εργάζονταν. Ο Νικήτας Τσακίρογλου, σε συνεντεύξεις του, έχει αναφέρει ότι η Χρυσούλα Διαβάτη ήταν ένα πλάσμα χαρούμενο και γεμάτο ζωντάνια, κάτι που τον παρασύρθηκε. Την πρόταση γάμου την έκανε με έναν ιδιαίτερο τρόπο: της έδωσε ένα μεταξωτό αυγό που έκρυβε μέσα τις βέρες τους. Τότε, ο ίδιος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη ως ηθοποιός στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Καθ' όλη τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, έχουν στηρίξει ο ένας τον άλλον, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους πορεία. Έχουν αποκτήσει μία κόρη και δύο εγγόνια. Ο Νικήτας Τσακίρογλου έχει δηλώσει ότι η σύζυγός του είναι το στήριγμά του και τη θεωρεί καλύτερη ηθοποιό από τον ίδιο. Από την πλευρά της, η Χρυσούλα Διαβάτη έχει μιλήσει για τον συμβιβασμό που έκανε στην αρχή του γάμου τους όσον αφορά τη ζήλια, αλλά και για τη βαθιά αγάπη που τους ενώνει.