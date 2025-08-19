Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Πάσχει εδώ και 6 μήνες»

Όσα είπε ο ηθοποιός για την υγεία της συζύγου του

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Secret/Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε πριν από λίγο καιρό ο Νικήτας Τσακίρογλου για την υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη στην εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για πρώτη φορά για το θέμα υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη, το οποίο τους τελευταίους μήνες την κρατάει μακριά από τις δημόσιες εμφανίσεις. 

Χρυσούλα Διαβάτη:Η σιωπηλή μάχη με την υγεία της & το διαφορετικό καλοκαίρι

Σε επικοινωνία με τη Σάσα Σταμάτη και στα Parapolitika.gr ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε πως η ταλαντούχα ηθοποιός πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Πάσχει εδώ και 6 μήνες»

«Πριν από έξι μήνες διαπιστώθηκε ότι η Χρυσούλα πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι «δεν είχε δείξει ποτέ τέτοια δείγματα στο παρελθόν» χαρακτηρίζοντας την «κέρβερο». 

Τσακίρογλου για αυτοάνοσο της Διαβάτη: «Μας επισκέπτονται συχνά οι γιατροί»

Αναφορικά με την αποχή της από τα επαγγελματικά, ο Νικήτας Τσακίρογλου δήλωσε: «Η Χρυσούλα απέχει λόγω του αυτοάνοσου και δεν της αρέσει που απέχει από τα κοινά. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα της, γιατί είναι ένα οικογενειακό πρόβλημα. Η κόρη μας συμπαραστέκεται και μας βοηθάει», είπε και τόνισε ότι αντλούν δύναμη από τον Θεό. «Έχουμε κοντά μας τον Θεό», δήλωσε ο ηθοποιός στη Σάσα Σταμάτη.

Η Χρυσούλα Διαβάτη κι ο Νικήτας Τσακίρογλου με την κόρη τους & τα εγγόνια τους το 2018

Η Χρυσούλα Διαβάτη κι ο Νικήτας Τσακίρογλου με την κόρη τους & τα εγγόνια τους το 2018 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Νικήτας Τσακίρογλου - Χρυσούλα Διαβάτη: Κρατάει χρόνια αυτή η κολώνια

Ο γάμος του Νικήτα Τσακίρογλου και της Χρυσούλας Διαβάτη είναι από τους μακροβιότερους στο χώρο του ελληνικού θεάτρου. Παντρεύτηκαν το 1961, χωρίς τους γονείς τους, και η σχέση τους μετρά πάνω από 60 χρόνια κοινής ζωής και πορείας. 

Χρυσούλα Διαβάτη: Παρέα με την κόρη της στο θέατρο!

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στον θίασο του Μάνου Κατράκη, όπου και οι δύο εργάζονταν. Ο Νικήτας Τσακίρογλου, σε συνεντεύξεις του, έχει αναφέρει ότι η Χρυσούλα Διαβάτη ήταν ένα πλάσμα χαρούμενο και γεμάτο ζωντάνια, κάτι που τον παρασύρθηκε. Την πρόταση γάμου την έκανε με έναν ιδιαίτερο τρόπο: της έδωσε ένα μεταξωτό αυγό που έκρυβε μέσα τις βέρες τους. Τότε, ο ίδιος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη ως ηθοποιός στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, έχουν στηρίξει ο ένας τον άλλον, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους πορεία. Έχουν αποκτήσει μία κόρη και δύο εγγόνια. Ο Νικήτας Τσακίρογλου έχει δηλώσει ότι η σύζυγός του είναι το στήριγμά του και τη θεωρεί καλύτερη ηθοποιό από τον ίδιο. Από την πλευρά της, η Χρυσούλα Διαβάτη έχει μιλήσει για τον συμβιβασμό που έκανε στην αρχή του γάμου τους όσον αφορά τη ζήλια, αλλά και για τη βαθιά αγάπη που τους ενώνει.

