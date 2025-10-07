Τα κορίτσια μπαίνουν νωρίτερα στην εφηβεία κι αυτοί είναι οι λόγοι

Είναι πλέον γεγονός ότι τα νεαρά κορίτσια μπαίνουν στην εφηβεία τουλάχιστον έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας. Ποιοι είναι οι παράγοντες που ευθύνονται γι' αυτό και έχει η πρώιμη ήβη επιπτώσεις στη σωματική και ψυχολογική τους υγεία;

Συγκεκριμένα, ένα από τα πρώτα φυσιολογικά σημάδια της κοριτσίστικης εφηβείας είναι η έμμηνος ρήση, η οποία έρχεται ολοένα και πιο νωρίς τα τελευταία χρόνια στα νεαρά κορίτσια. Kάποια από αυτά αναπτύσσουν στήθος από την ηλικία των 6 ή 7 χρόνων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι αλλαγές στην αναπαραγωγική ανάπτυξή τους μπορεί να έχει συνέπειες μελλοντικά στην υγεία τους.

Τα αποτελέσματα ερευνών και τα αίτια της πρώιμης εφηβείας των κοριτσιών

Όπως ανέφερε το National Geographic, σε μία μετα-ανάλυση που διεξήχθη από μελετητές και περιελάμβανε 30 μελέτες, διαπιστώθηκε ότι από το 1977 έως το 2013, η μέση ηλικία έναρξης της εφηβείας στα κορίτσια μειώθηκε κατά τρεις μήνες παγκοσμίως, ανά δεκαετία. Κάτι που αποδεικνύει ότι τα νεαρά κορίτσια μπαίνουν πλέον στην εφηβεία πάνω από έναν χρόνο νωρίτερα.

Επιπρόσθετα, μία νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2024 στο «JAMA Network Open» έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα δύο φυσιολογικά σημάδια της εφηβεία στα κορίτσια, δηλαδή, η ανάπτυξη του μαστικού ιστού και η εμμηναρχή εμφανίζονται πλέον νωρίτερα στα κορίτσια.

Είναι πλέον γεγονός ότι τα νεαρά κορίτσια μπαίνουν στην εφηβεία τουλάχιστον έναν χρόνο νωρίτερα πλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η έρευνα έδειξε ότι μεταξύ 71.341 γυναικών, οι οποίες γεννήθηκαν στις ΗΠΑ μεταξύ 1950 και 2005, τα κορίτσια είχαν την πρώτη τους περίοδο σε μικρότερη από τη σύνηθη ηλικία (πριν από τα 11 έτη), ενώ χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να ρυθμιστεί ο κύκλος τους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των 55 χρόνων που καλύπτει η συγκεκριμένη μελέτη, ο αριθμός των ατόμων που παρουσίασαν πρώιμη εμμηναρχή σχεδόν διπλασιάστηκε στο 16%.

΄Όπως σημείωσε η Λίσα Σβαρτζ Τοπόρ, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή Γουόρεν Άλπερτ του Πανεπιστημίου Brown και στο Παιδικό Νοσοκομείο Χάσμπρο στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ: «Είναι καλά τεκμηριωμένο και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο». Ενώ στο ποια είναι τα αίτια για την πρώιμη εφηβεία των κοριτσιών, σχολίασε: «Υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Συμβάλλουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το κύριο ζήτημα φαίνεται να είναι οι αλλαγές στον κόσμο μας τους τελευταίους δύο αιώνες».

Οι λόγοι που τα κορίτσια μπαίνουν πιο νωρίς στην εφηβεία

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι αιτίες αυτής της μεταβολής οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Δύο βασικοί λόγοι είναι η παιδική παχυσαρκία και εν συνεχεία η ποιότητα της διατροφής. Τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας έχουν αυξηθεί από τη δεκαετία του 1970 και μελέτες έχουν συνδέσει την παχυσαρκία με την πρώιμη εφηβεία στα κορίτσια.

Το σωματικό λίπος εκκρίνει διάφορες ορμόνες, οι οποίες επιδρούν στο ανθρώπινο σώμα. Για παράδειγμα, η ινσουλίνη, ο αυξητικός παράγοντας τύπου 1 και η λεπτίνη, είναι ορμόνες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον υποθαλαμικό-υποφυσιακό-γοναδικό άξονα, τον μηχανισμό, δηλαδή, που ελέγχει την παραγωγή ωαρίων και κατά συνέπεια το πότε θα μπει ένα κορίτσι στην εφηβεία.

Εν συνεχεία, η ποιότητα της διατροφής των παιδιών επίσης παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα εάν δεν τρέφονται επαρκώς με φρούτα και λαχανικά, ενώ καταταλώνουν επεξεργασμένες τροφές πλούσιες σε ζωική πρωτεΐνη, οι οποίες συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικών στεροειδών, όπως τα οιστρογόνα.

Μία μελέτη που διεξήχθη στην Κίνα απέδειξε ότι η διατροφή είναι άμεση συνδεδεμένη με την πρώιμη εφηβεία. Κατά την εν λόγω έρευνα τέθηκαν σε σύγκριση τρεις διαφορετικές διατροφές και η κατανάλωση διατροφής πλούσιας σε σνακ, γλυκά, τηγανιτά και αναψυκτικά, ήταν εκείνη που έδειξε ότι συνδέεται με την πρώιμη εφηβεία στα κορίτσια.

Άλλοι παράγοντες είναι επίσης το άγχος και οι αντίξοες συνθήκες ζωής, όπως η κοινωνικοοικονομική δυσκολία ή κάποια μορφή κακοποίησης, όπως αποδεικνύεται από μία μελέτη του 2023, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Psychoneuroendocrinology» και συνέδεσε τα υψηλά επίπεδα άγχους στην πρώιμη παιδική ηλικία με αυξημένο κίνδυνο πρώιμης ήβης στα κορίτσια.

Τέλος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, όπως οι φθαλικοί εστέρες και οι διφαινόλες, που βρίσκονται στην καθημερινότητά μας, μπορούν να επηρεάσουν την ορμονική ισορροπία του σώματος. Όπως αναφέρει η Ανίτα Σόφερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο Irving του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη: «Πολλές χημικές ουσίες, που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα και είναι πανταχού παρούσες στο περιβάλλον μας, έχουν παρόμοιες δράσεις με τα οιστρογόνα. Η υψηλή έκθεση σε αυτές τις χημικές ουσίες μπορεί να αλλάξει το ορμονικό περιβάλλον του οργανισμού με τρόπους που επηρεάζουν και την αναπαραγωγική ανάπτυξη».

Έρευνα έδειξε ότι μεταξύ 71.341 γυναικών, οι οποίες γεννήθηκαν στις ΗΠΑ μεταξύ 1950 και 2005, τα κορίτσια είχαν την πρώτη τους περίοδο σε μικρότερη από τη σύνηθη ηλικία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πρώιμη εφηβεία στα κορίτσια: Η συνέπειες στην υγεία

Υπάρχουν συνέπειες όσον αφορά στην πρώιμη εφηβεία και ποιες είναι αυτές; Οι ειδικοί υγείας αναφέρουν ότι οι αλλαγές στην αναπαραγωγική ανάπτυξη μπορεί μακροπρόθεσμα να έχουν σωματικές και συναισθηματικές επιπτώσεις:

Στο άμεσο μέλλον, τα κορίτσια που περνούν την εφηβεία νωρίτερα μεγαλώνουν πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να σταματά νωρίτερα η ανάπτυξή τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο τελικό ύψος

Μακροπρόθεσμα, η πρώιμη εφηβεία συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, καθώς και με υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή

Είναι, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης υπέρτασης, διαβήτη τύπου 2, μεταβολικού συνδρόμου, χοληστερόλης και καρδιαγγειακών παθήσεων

Η πρώιμη εφηβεία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε συναισθηματικές και ψυχολογικές προκλήσεις. Τα κορίτσια που βιώνουν πρώιμη εφηβεία μπορεί να έχουν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, άγχους, στρεβλή εικόνα για το σώμα τους και προβλήματα με τη συναισθηματική ρύθμιση

Πρώιμη εφηβεία και τρόποι αντιμετώπισης

Εάν παρατηρείται ότι το παιδί σας ωριμάζει σωματικά πιο νωρίς από το συνηθισμένο, οι ειδικοί συνιστούν να συμβουλευτείτε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Η ανάπτυξη του παιδιού θα παρακολουθείται από τον ειδικό υγείας, ο οποίος θα το κατευθύνει για όλες τις φυσικές και συναισθηματικές αλλαγές που πρέπει να αναμένει.

Τέλος, είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή του παιδιού, ανεξάρτητα από το πότε αρχίζει η εφηβεία και να συζητούν ανοιχτά μαζί τους, μοιράζοντας μαζί τους και τι δικές τους εμπειρίες από την εφηβεία τους, με σκοπό να κανονικοποιήσουν την εμπειρία όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή η υποστήριξη των γονέων προς τα νεαρά κορίτσια, θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν μια αίσθηση άνεσης με το σώμα τους και να προστατέψουν τον εαυτό τους τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά.