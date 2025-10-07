Τραμπ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στη συνεργό του Έπστιν

Η Μάξγουελ έχει καταδικαστεί για συνέργεια στις σεξουαλικές κακοποιήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στη Γκιλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για συνέργεια στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπστιν.

Η δήλωση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ έγινε τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Μάξγουελ για αναίρεση της καταδίκης της. Ερωτηθείς αν σκοπεύει να της δώσει χάρη, ο Τραμπ απάντησε πως θα εξετάσει το θέμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που άκουσα το όνομά της», σχολίασε ο 79χρονος Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θα το δει και θα μιλήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

Η υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ ζητούν περισσότερες αποκαλύψεις για τα δίκτυα και τους συνεργούς του εκλιπόντος επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε επαφές με πολιτικούς, επιχειρηματίες και προσωπικότητες της διεθνούς ελίτ. Η υπόθεση παραμένει αντικείμενο έντονων θεωριών συνωμοσίας.

Γκιλέιν Μάξγουελ - Τζέφρι Έπστιn

Γκιλέιν Μάξγουελ - Τζέφρι Έπστιν / Φωτογραφία αρχείου AP (John Minchillo)

Αν και ο Τραμπ είχε στενές κοινωνικές σχέσεις με τον Έπστιν στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, η σχέση τους διακόπηκε στις αρχές των 2000s.

Ο Έπστιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία διά απαγχονισμού, μια εκδοχή που αμφισβητείται ακόμη.

Ενδεχόμενη απονομή χάριτος στη Μάξγουελ θα είχε σαφές πολιτικό κόστος για τον Τραμπ, καθώς θα αναζωπύρωνε τη συζήτηση γύρω από τις ευθύνες και τις διασυνδέσεις του περιβάλλοντος Έπστιν. Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί πολλαπλά αιτήματα χάριτος, μεταξύ άλλων και από τον μουσικό Σον Κομπς (Diddy), ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα σε τετραετή ποινή φυλάκισης για υπόθεση που σχετίζεται με πορνεία.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΓΚΙΛΕΙΝ ΜΑΞΓΟΥΕΛ
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΙΝ
