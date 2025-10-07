Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες του νοσοκομείου

Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο σοβαρό περιστατικό λανθασμένης χορήγησης φαρμάκου καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρονται να χορήγησαν αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή, το οποίο δεν έπρεπε να λάβει.

Λίγη ώρα μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, η νεαρή γυναίκα υπέστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των δύο νοσηλευτριών.

Η ασθενής υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της, ενώ μετά από εντολή του εισαγγελέα, οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες που αφορά λάθος χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας. Υπενθυμίζεται πως προηγήθηκε ο θάνατος της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, η οποία υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Όπως αποκαλύφθηκε, η γυναίκα δεν έλαβε την απαιτούμενη αδρεναλίνη, αλλά κορτιζόνη, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Για την τραγική υπόθεση της Άρτας έχει ήδη παρέμβει ο εισαγγελέας, ενώ πραγματοποιήθηκε και νεκροψία μετά την εκταφή της σορού της άτυχης γυναίκας, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

