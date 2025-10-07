Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Κλείδωσαν οι πόρτες μετά από τροχαίο και εγκλωβίστηκαν

07.10.25 , 10:15 Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Κοσμος
Τρεις νέοι άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο στην Καλιφόρνια, όταν φέρεται να παγιδεύτηκαν μέσα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, όταν αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες. 

Η μία από τους τρεις νέους ήταν η 19χρονη Κρίστα Μισέλ Τσουκαχάρα. Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσαν οι γονείς της σε βάρος της εταιρείας κατασκευής του αυτοκινήτου και τον ιδιοκτήτη της, τον περασμένο Νοέμβριο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η κόρη τους έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε δέντρο στο Πιέντμοντ της Καλιφόρνια. 

Η 19χρονη Κρίστα που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο στην Καλιφόρνια

Οι γονείς καταγγέλλουν ότι οι τρεις νέοι παγιδεύτηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς μπλόκαραν οι ηλεκτρικές πόρτες, ένα σχεδιαστικό ελάττωμα, που όπως υποστηρίζουν το γνώριζε ο κατασκευαστής, αλλά δεν το διόρθωσε ποτέ. 

Η 19χρονη Κρίστα, δευτεροετής φοιτήτρια στο Savannah College επέβαινε στο αυτοκίνητο μαζί με τον 19χρονο Σόρεν Ντίξον, που οδηγούσε, τον 20χρονο Τζακ Νέλσον και τον Τζόρνταν Μίλερ. Η Κρίστα, ο Τζακ και ο Σόρεν βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Ο τέταρτος της παρέας σώθηκε, αφού ένας περαστικός έσπασε ένα παράθυρο με κλαδί δέντρου και κατάφερε να τον τραβήξει έξω από το φλεγόμενο όχημα.

Ο Σόρεν Ντίξον οδηγούσε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που προσέκρουσε σε δέντρο και τυλίχθηκε στις φλόγες

Στην αγωγή τους οι γονείς της 19χρονης αναφέρουν πως η κόρη τους είχε τραυματιστεί ελαφρά μετά την πρόσκρουση στο δέντρο, όμως η μπαταρία του αυτοκινήτου πήρε φωτιά, οι πόρτες μπλόκαραν και τελικά κάηκε ζωντανή. 

Σημειώνουν επίσης πως οι πόρτες του οχήματος μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όμως η κόρη τους δεν μπορούσε να διαφύγει γιατί το χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. 

Στο τροχαίο στην Καλιφόρνια έχασε τη ζωή του και ο Τζακ Νέλσον

Στο τροχαίο στην Καλιφόρνια έχασε τη ζωή του και ο Τζακ Νέλσον

«Η Κρίστα υπέστη αδιανόητο πόνο και συναισθηματική οδύνη ενώ ήταν παγιδευμένη στο πίσω μέρος του φλεγόμενου οχήματος», αναφέρουν οι γονείς της στην αγωγή τους.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο πατέρας της Κρίστα είπε ότι η ζωή της κόρης του θα μπορούσε να είχε σωθεί αν ήταν πιο εύκολο να βγει από το αυτοκίνητο: 

«Η Κρίστα ήταν μια έξυπνη, ευγενική και καταξιωμένη νεαρή γυναίκα με όλη τη ζωή μπροστά της. Υποφέρουμε όχι μόνο από την απώλεια της κόρης μας, αλλά και από τη σιωπή που περιβάλλει το πώς συνέβη αυτό και γιατί δεν μπόρεσε να βγει από το αυτοκίνητο. Αυτή η εταιρεία αξίζει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, πώς μπορείτε να κυκλοφορήσετε μια μηχανή που δεν είναι ασφαλής από πολλές απόψεις;».

Ο δικηγόρος της οικογένειας Ρότζερ Ντρέιερ πρόσθεσε: «Αυτή η αγωγή αφορά την αλήθεια και την ευθύνη. Ο σχεδιασμός αυτού του οχήματος απογοήτευσε την Κρίστα. Δεν υπήρχε λειτουργικό, προσβάσιμο χειροκίνητο σύστημα παράκαμψης ή έκτακτης απελευθέρωσης για να διαφύγει. Ο θάνατός της ήταν αποτρέψιμος».

Πάντως η προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αλκοόλ, η επίδραση ναρκωτικών και η υπερβολική ταχύτητα προκάλεσαν την απώλεια ελέγχου του οδηγού.

ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
