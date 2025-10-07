Ιωάννα Τούνη: «Η πραγματικότητα πίσω από κάθε glam λήψη μίας μαμάς»

Στη Μύκονο για να βαφτίσει την κορούλα της φίλης της Ντόρις Ηλέκτρας βρέθηκε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε η Ιωάννα Τούνη. Η διάσημη Θεσσαλονικιά influencer ήταν υπέρλαμπρη, φορώντας ένα μπεζ- γυαλιστερό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη.

Η ίδια πόζαρε λίγο μετά τη βάφτιση για ορισμένες ''glam λήψεις'' όπως έγραψε. Σε αυτές είχε ρίξει πάνω της και ένα υπέροχο ύφασμα, το οποίο ακουμπούσε στο πάτωμα. Φυσικά, ο 3χρονος γιος της αυτό το είδε σαν παιχνίδι και το μετέτρεψε σε... χαλάκι στο οποίο ξάπλωσε.

Δες τις φωτογραφίες της Ιωάννας Τούνη με τον Πάρη:

Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο, Δημήτρη

Όπως θα δεις στα αποκλειστικά πλάνα του Mykonos Live TV, η Iωάννα Τούνη έφτασε στην εκκλησία έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της Πάρη ενώ με το δεξί της χέρι κρατούσε το χέρι του συντρόφου της.

Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου η influencer φαίνεται πως βρήκε ξανά τον έρωτα και μάλλον... δεν το κρύβει πια! Ονομάζεται Δημήτρης και είναι επιχειρηματίας.