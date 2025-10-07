Ιωάννα Τούνη: «Η πραγματικότητα πίσω από κάθε glam λήψη μίας μαμάς»

Η influencer βρέθηκε στη Μύκονο - Στο πλευρό της ο νέος της σύντροφος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 10:58 H ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Εθνική ομάδα
07.10.25 , 10:44 «Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
07.10.25 , 10:40 Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Κώστα Τσουρό: «Δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα»
07.10.25 , 10:33 Τραμπ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στη συνεργό του Έπστιν
07.10.25 , 10:28 Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!
07.10.25 , 10:27 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη για κατοχή ναρκωτικών
07.10.25 , 10:20 Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
07.10.25 , 10:20 Αναστασιάδης: «Ήμουν μέσα στον τοκετό της Τζένης. Το βίωσα με… πιεσόμετρα»
07.10.25 , 10:15 Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
07.10.25 , 10:03 Τα κορίτσια μπαίνουν νωρίτερα στην εφηβεία κι αυτοί είναι οι λόγοι
07.10.25 , 09:36 Μπογδάνος για Σερίφη : «Δεν έχω λόγο να μιλήσω μαζί του»
07.10.25 , 09:34 Το ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου»
07.10.25 , 09:05 Nissan Skills Academy: Πρακτική μαθητών σε εργοστάσιο αυτοκινήτων
07.10.25 , 09:03 Κωνσταντίνα: Οι γάμοι, η καριέρα, ο χωρισμός και η σχέση με την κόρη της
07.10.25 , 09:01 Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει
Αναστασιάδης: «Ήμουν μέσα στον τοκετό της Τζένης. Το βίωσα με… πιεσόμετρα»
Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Ιωάννα Τούνη: «Η πραγματικότητα πίσω από κάθε glam λήψη μίας μαμάς»
Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
Πένυ Σκάρου: «Έμεινα έγκυος από τον άνθρωπο που με βίασε»
Πλαστικός χειρουργός της «τετραγώνισε» το στήθος: «Χειροτέρευα συνεχώς»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Bίντεο από τη βάφτιση στη Μύκονο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Μύκονο για να βαφτίσει την κορούλα της φίλης της Ντόρις Ηλέκτρας βρέθηκε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε η Ιωάννα Τούνη. Η διάσημη Θεσσαλονικιά influencer ήταν υπέρλαμπρη, φορώντας ένα μπεζ- γυαλιστερό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη.

Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο

Η ίδια πόζαρε λίγο μετά τη βάφτιση για ορισμένες ''glam λήψεις'' όπως έγραψε. Σε αυτές είχε ρίξει πάνω της και ένα υπέροχο ύφασμα, το οποίο ακουμπούσε στο πάτωμα. Φυσικά, ο 3χρονος γιος της αυτό το είδε σαν παιχνίδι και το μετέτρεψε σε... χαλάκι στο οποίο ξάπλωσε.

Δες τις φωτογραφίες της Ιωάννας Τούνη με τον Πάρη:

 

Ιωάννα Τούνη: «Η πραγματικότητα πίσω από κάθε glam λήψη μίας μαμάς»

Ιωάννα Τούνη: «Η πραγματικότητα πίσω από κάθε glam λήψη μίας μαμάς»

Ιωάννα Τούνη: «Η πραγματικότητα πίσω από κάθε glam λήψη μίας μαμάς»

Ιωάννα Τούνη: «Η πραγματικότητα πίσω από κάθε glam λήψη μίας μαμάς»

Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο, Δημήτρη

τούνη

Όπως θα δεις στα αποκλειστικά πλάνα του Mykonos Live TV, η Iωάννα Τούνη έφτασε στην εκκλησία έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της Πάρη ενώ με το δεξί της χέρι κρατούσε το χέρι του συντρόφου της.

Μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου η influencer φαίνεται πως βρήκε ξανά τον έρωτα και μάλλον... δεν το κρύβει πια! Ονομάζεται Δημήτρης και είναι επιχειρηματίας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top