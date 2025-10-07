Γαλλία: Αποστολή τελευταίας ευκαιρίας για τον Λεκορνί

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, που παραιτήθηκε χθες, διορία 48 ωρών για να διεξάγει τελικές διαπραγματεύσεις, αφήνοντας να πλανάται η απειλή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης σε περίπτωση αποτυχίας.

«Ο Μακρόν ανέθεσε στον πρωθυπουργό που υπέβαλε παραίτηση και είναι αρμόδιος για τις τρέχουσες υποθέσεις, την ευθύνη για τη διεξαγωγή, έως το βράδυ της Τετάρτης, των τελικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να καθοριστεί μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», ανακοίνωσε απόψε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Θα πω στον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης εάν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να αντλήσει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα», απάντησε ο Λεκορνί με ανάρτηση στο X.

O Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει 48 ώρες να διεξάγει διαπραγματεύσεις για να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία - AP Images

Ο τελευταίος θα αρχίσει τις νέες διαπραγματεύσεις του σήμερα το πρωί υποδεχόμενος τους ηγέτες του εύθραυστου συνασπισμού μεταξύ του προεδρικού στρατοπέδου και του δεξιού κόμματος Les Républicains (LR), του οποίου τα σημάδια διάλυσης τον ώθησαν να παραιτηθεί.

«Σε περίπτωση νέας αποτυχίας την Τετάρτη, ο αρχηγός του κράτους θα αναλάβει τις ευθύνες του», έγινε γνωστό στη συνέχεια από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, αφήνοντας να πλανάται εκ νέου η απειλή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης έπειτα από αυτήν του 2024.

Διευκρίνισε επίσης ότι σε περίπτωση επιτυχίας, ο Λεκορνί δε θα διοριστεί εκ νέου αυτόματα πρωθυπουργός, καθώς ο ρόλος του σε αυτό το στάδιο περιορίζεται στο να αναφέρει εάν είναι ακόμη εφικτοί τρόποι συμβιβασμού.

Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του τη Δευτέρα, μία μέρα μετά από την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης της κυβέρνησης - AP Images

Γαλλία: Η παραίτηση Λεκορνί

Η παραίτηση του Λεκορνί ήρθε μία μέρα μετά από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στη σύνθεση της κυβέρνησης της Γαλλίας και λιγότερο από έναν μήνα μετά τον διορισμό του.

Παρά τις υποσχέσεις η νέα κυβέρνηση είχε ελάχιστες αλλαγές. Συγκεκριμένα, 11 υπουργοί διατήρησαν τα ίδια χαρτοφυλάκιά τους, γεγονός που προκάλεσε έντονες επικρίσεις.

Ο Λεκορνί αν επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις, δε θα παραμείνει πρωθυπουργός - AP Images

Ο επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε τη Δευτέρα πως το κόμμα του προτίθεται να καταψηφίσει τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης του 39χρονου πολιτικού.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, Μαρίν Λεπέν, χαρακτήρισε τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου «αξιολύπητη», ενώ ο Ζορτάν Μπαρντελά απείλησε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής.

Ο Λεκορνί ήταν ο έβδομος πρωθυπουργός που όρισε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καλείται τώρα να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον. Αν επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, σε λίγους μήνες θα αναγκαστεί να προκηρύξει εκλογές.