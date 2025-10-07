Γαλλία: Αποστολή τελευταίας ευκαιρίας για τον Λεκορνί

Αναλαμβάνει διαπραγματεύσεις για αποφυγή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 13:29 Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
07.10.25 , 13:24 Η Ελλάδα ανάμεσα στις «gym junkie» χώρες
07.10.25 , 13:17 Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
07.10.25 , 13:02 Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
07.10.25 , 13:01 H Άννα Βίσση ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Μόναχο
07.10.25 , 13:00 Πανσέληνος στον Κριό: Ένταση, πάθος και… παρεξηγήσεις- Ποιοι να προσέξουν;
07.10.25 , 12:50 Οι δίδυμοι Σερραίοι αθλητικογράφοι χτυπούν την πόρτα του Cash Or Trash
07.10.25 , 12:49 Μεσημέριασε και ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία εύκολη και νόστιμη συνταγή
07.10.25 , 12:40 Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται
07.10.25 , 12:40 Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
07.10.25 , 12:28 Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
07.10.25 , 12:26 Μπαμπινιώτης: To «αδικαιολόγητο» λάθος με την απόστροφο στο «εξ»!
07.10.25 , 12:01 Shopping με στιλ: Οι Πρέλεβιτς δείχνουν πώς ντύνεσαι κομψά χωρίς υπερβολές!
07.10.25 , 11:53 Δημήτρης Αρβανίτης: Σχολίασε Λαζόπουλο, Μπισμπίκη, Καπουτζίδη & Σεφερλή
07.10.25 , 11:47 Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Μπήκαν οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική
Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει
Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, που παραιτήθηκε χθες, διορία 48 ωρών για να διεξάγει τελικές διαπραγματεύσεις, αφήνοντας να πλανάται η απειλή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης σε περίπτωση αποτυχίας. 

«Ο Μακρόν ανέθεσε στον πρωθυπουργό που υπέβαλε παραίτηση και είναι αρμόδιος για τις τρέχουσες υποθέσεις, την ευθύνη για τη διεξαγωγή, έως το βράδυ της Τετάρτης, των τελικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να καθοριστεί μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», ανακοίνωσε απόψε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί

«Θα πω στον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης εάν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να αντλήσει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα», απάντησε ο Λεκορνί με ανάρτηση στο  X.

O Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει 48 ώρες να διεξάγει διαπραγματεύσεις για να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία - AP Images

O Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει 48 ώρες να διεξάγει διαπραγματεύσεις για να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία - AP Images

Ο τελευταίος θα αρχίσει τις νέες διαπραγματεύσεις του σήμερα το πρωί υποδεχόμενος τους ηγέτες του εύθραυστου συνασπισμού μεταξύ του προεδρικού στρατοπέδου και του δεξιού κόμματος Les Républicains (LR), του οποίου τα σημάδια διάλυσης τον ώθησαν να παραιτηθεί.

«Σε περίπτωση νέας αποτυχίας την Τετάρτη, ο αρχηγός του κράτους θα αναλάβει τις ευθύνες του», έγινε γνωστό στη συνέχεια από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, αφήνοντας να πλανάται εκ νέου η απειλή διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης έπειτα από αυτήν του 2024.

Διευκρίνισε επίσης ότι σε περίπτωση επιτυχίας, ο Λεκορνί δε θα διοριστεί εκ νέου αυτόματα πρωθυπουργός, καθώς ο ρόλος του σε αυτό το στάδιο περιορίζεται στο να αναφέρει εάν είναι ακόμη εφικτοί τρόποι συμβιβασμού.

Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του τη Δευτέρα, μία μέρα μετά από την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης της κυβέρνησης - AP Images

Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του τη Δευτέρα, μία μέρα μετά από την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης της κυβέρνησης - AP Images

Γαλλία: Η παραίτηση Λεκορνί

Η παραίτηση του Λεκορνί ήρθε μία μέρα μετά από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στη σύνθεση της κυβέρνησης της Γαλλίας και λιγότερο από έναν μήνα μετά τον διορισμό του.

Παρά τις υποσχέσεις η νέα κυβέρνηση είχε ελάχιστες αλλαγές. Συγκεκριμένα, 11 υπουργοί διατήρησαν τα ίδια χαρτοφυλάκιά τους, γεγονός που προκάλεσε έντονες επικρίσεις.

Ο Λεκορνί αν επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις, δε θα παραμείνει πρωθυπουργός - AP Images

Ο Λεκορνί αν επιτύχουν οι διαπραγματεύσεις, δε θα παραμείνει πρωθυπουργός - AP Images

Ο επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε τη Δευτέρα πως το κόμμα του προτίθεται να καταψηφίσει τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης του 39χρονου πολιτικού.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, Μαρίν Λεπέν, χαρακτήρισε τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου «αξιολύπητη», ενώ ο Ζορτάν Μπαρντελά απείλησε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής. 

Ο Λεκορνί ήταν ο έβδομος πρωθυπουργός που όρισε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καλείται τώρα να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον. Αν επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, σε λίγους μήνες θα αναγκαστεί να προκηρύξει εκλογές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΕΚΟΡΝΙ
 |
ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top