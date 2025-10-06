Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί

«Δεν υπέρχουν οι κατάλληλες συνθήκες να κυβερνήσω», είπε

Πρώτη Δημοσίευση: 06.10.25, 10:57
Την παραίτηση του υπέβαλε στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος κατείχε το αξίωμα για λιγότερο από ένα μήνα. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε αποδεκτή την παραίτηση του.

Η παραίτηση του Λεκορνί ήρθε μία μέρα μετά από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στη σύνθεση της κυβέρνησης της Γαλλίας και λιγότερο από έναν μήνα μετά τον διορισμό του.

Δένδιας με Γάλλο Υπουργό Άμυνας: Συμφωνία για 16 πυραύλους Exocet  

Παρά τις υποσχέσεις για «απομάκρυνση από τα δεσμά του παρελθόντος», η νέα κυβέρνηση είχε ελάχιστες αλλαγές. Συγκεκριμένα, 11 υπουργοί διατήρησαν τα ίδια χαρτοφυλάκιά τους, γεγονός που προκάλεσε έντονες επικρίσεις.

Ο επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε τη Δευτέρα πως το κόμμα του προτίθεται να καταψηφίσει τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης του 39χρονου πολιτικού.

O Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Γαλλίας στον Εμανουέλ Μακρόν - AP Images

O Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Γαλλίας στον Εμανουέλ Μακρόν - AP Images

«Μετά από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, το κυρίαρχο συναίσθημα που έχω είναι απογοήτευση. Αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να διακρίνω ένα τρόπο με τον οποίο το σοσιαλιστικό κόμμα θα υπερψηφίσει την κυβέρνηση» ανέφερε ο Φορ σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του France Inter.

Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!

Ωστόσο, ο Φορ πρόσθεσε πως το κόμμα του θα μπορούσε να αλλάξει στάση εάν ο Λεκορνί δεσμευόταν για «ριζικές αλλαγές».

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, Μαρίν Λεπέν, χαρακτήρισε τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου «αξιολύπητη». 

Η παραίτηση Λεκορνί έρχεται μία μέρα μετά από την ανακοίνωση του ανασχηματισμού της γαλλικής κυβέρνησης - AP Images

Η παραίτηση Λεκορνί έρχεται μία μέρα μετά από την ανακοίνωση του ανασχηματισμού της γαλλικής κυβέρνησης - AP Images

Ο 30χρονος ηγέτης του κόμματός της, Ζορτάν Μπαρντέλα, επίσης χλεύασε την κυβέρνηση και επανέλαβε την απειλή μομφής.

Σημειώνεται πως η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβούλιο της νέας κυβέρνησης ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 17:00, (ώρα Ελλάδος) σήμερα, Δευτέρα.

Ο Λεκορνί ήταν ο έβδομος πρωθυπουργός που όρισε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καλείται τώρα να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον. Αν επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, σε λίγους μήνες θα αναγκαστεί να προκηρύξει εκλογές. 

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί, το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε πτώση 1,7%.

Τα γαλλικά ομόλογα αποδυναμώθηκαν επίσης. Η απόδοση των γαλλικών 10ετών ομολόγων έχει αυξηθεί κατά 7 μονάδες βάσης (0,07 ποσοστιαίες μονάδες) στο 3,58%. Αυτό έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ του κόστους δανεισμού της Γαλλίας και της Γερμανίας στο μεγαλύτερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Γαλλία: «Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να κυβερνήσω»

Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί παραδέχθηκε ότι το έργο της διακυβέρνησης είναι «δύσκολο –  ίσως περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή» και τόνισε ότι, κατά την άποψή του, «δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες» για να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επικρίσεις προς τα πολιτικά κόμματα, κατηγορώντας τα ότι «προσποιήθηκαν πως δεν βλέπουν τη βαθιά ρήξη» που έχει δημιουργηθεί και ότι απέφυγαν να αξιοποιήσουν θεσμικά εργαλεία, όπως το άρθρο 49.3 του Συντάγματος.

Εξέφρασε τέλος τη λύπη του για το γεγονός ότι η σύνθεση της απερχόμενης κυβέρνησης «δεν ήταν ομαλή», καταγγέλλοντας τους υπολογισμούς και την «κομματική όρεξη» αρκετών που εντάθηκαν ενόψει των προεδρικών εκλογών.

«Ήμουν έτοιμος για συμβιβασμούς», τόνισε ο Λεκορνί, «όμως τα κόμματα προσποιήθηκαν ότι δεν είδαν τις προόδους που έγιναν».

Γαλλία: Το προφίλ του Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θεωρείται ένας εξαιρετικά επιδέξιος και αποτελεσματικός πολιτικός, με τους πολιτικούς συντρόφους και αντιπάλους του να του αναγνωρίζουν την ικανότητά του να ελίσσεται.

Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα μόλις στα 19 του χρόνια ως ο νεότερος κοινοβουλευτικός βοηθός της Γαλλίας. Παρόλο που προέρχεται από τη συντηρητική παράταξη, κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό από όλες τις πολιτικές πλευρές, δείχνοντας έναν ιδιαίτερο πραγματισμό που θυμίζει έντονα την πολιτική φιλοσοφία του Σαρλ ντε Γκωλ.

Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης Λεκορνί που ανακοινώθηκε την Κυριακή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση - AP Images

Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης Λεκορνί που ανακοινώθηκε την Κυριακή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση - AP Images

Υπήρξε υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων από το 2022, και θεωρήθηκε το πρόσωπο της στρατιωτικής ενίσχυσης της Γαλλίας, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθοδήγησε την κοινοβουλευτική ψήφιση ενός νέου νόμου για τον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας που προβλέπει δαπάνες ύψους 413 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Παράλληλα, είναι γνωστός για την επιφυλακτικότητά του απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με ορισμένους κύκλους να τον περιγράφουν ως «όχι πολύ Ευρωπαίο στον τρόπο σκέψης του».

