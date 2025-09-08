Έπεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία, αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Με 194 ψήφους υπέρ, έναντι 364 κατά, η κυβέρνηση Μπαϊρού καταψηφίστηκε και η Γαλλία βυθίζεται για ακόμη μια φορά στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του, ο Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του αύριο το πρωί.

O Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες

Ο Εμανουέλ Μακρόν «λαμβάνει υπόψη» την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού και θα ορίσει τον διάδοχό του «στις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. .