Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!

Παραιτείται ο Μπαϊρού

08.09.25 , 20:10 Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ βίντεο Star
Έπεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία, αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Γαλλία: Ένα βήμα πριν την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού

Με 194 ψήφους υπέρ, έναντι 364 κατά, η κυβέρνηση Μπαϊρού καταψηφίστηκε και η Γαλλία βυθίζεται για ακόμη μια φορά στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του, ο Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του αύριο το πρωί.

Γαλλία: Τα πιθανά σενάρια, εάν «πέσει» ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού

O Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες

Ο Εμανουέλ Μακρόν «λαμβάνει υπόψη» την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού και θα ορίσει τον διάδοχό του «στις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας.  .

