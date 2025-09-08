Έπεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία, αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.
Με 194 ψήφους υπέρ, έναντι 364 κατά, η κυβέρνηση Μπαϊρού καταψηφίστηκε και η Γαλλία βυθίζεται για ακόμη μια φορά στη δίνη πολιτικής κρίσης.
Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του, ο Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του αύριο το πρωί.
Γαλλία: Τα πιθανά σενάρια, εάν «πέσει» ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού
O Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες
Ο Εμανουέλ Μακρόν «λαμβάνει υπόψη» την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού και θα ορίσει τον διάδοχό του «στις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. .Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.