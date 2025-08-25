Γαλλία: Ένα βήμα πριν την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου / SKAI

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε σήμερα (25/8) ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει υποστήριξη για τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της κυβέρνησής του, που απειλεί με μεγαλύτερη πολιτική αβεβαιότητα τη χώρα.

Ο Μπαϊρού μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ενόψει ενός «πολιτικά ταραχώδους φθινοπώρου», έχει προτείνει την περικοπή των δαπανών κατά 40 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, προς απογοήτευση τόσο των αριστερών όσο και των δεξιών κομμάτων.

Γαλλία: Κόμματα της Αριστεράς, η Ακροδεξιά, και οι Σοσιαλιστές προτίθενται να μη δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός θα ψηφήσει κατά της κυβέρνησης στην ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Γάλλος πρωθυπουργός, έγραψε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο ηγέτης του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά.

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του», έγραψε ο Μπαρντελά. «Ο Εθνικός Συναγερμός δεν θα δώσει ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε μία κυβέρνηση οι επιλογές της οποίας προκαλούν δεινά στον γαλλικό λαό».

Η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι το κόμμα της θα ψηφίσει κατά του Μπαϊρού - όπως και οι Πράσινοι.

Η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε επίσης ότι η ψηφοφορία θα σηματοδοτήσει το τέλος της κυβέρνησης.

O Γάλλος σοσιαλιστής βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ δήλωσε σήμερα ότι δεν βλέπει πώς το κόμμα θα υποστηρίξει μια ψήφο εμπιστοσύνης για τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού.

«Δεν βλέπω πώς μπορούμε να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Ντελαπόρτ στους δημοσιογράφους μετά τη δήλωση του Μπαϊρού ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι ψήφοι των Σοσιαλιστών θα είναι καθοριστικές για την τύχη του Μπαϊρού, επειδή αν ενωθούν με άλλα αριστερά κόμματα και την ακροδεξιά ψηφίζοντας κατά της κυβέρνησης, πιθανότατα θα υπάρξουν αρκετές ψήφοι για να εκδιώξουν την κυβέρνηση.

Αν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού θα καταρρεύσει

Ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης ενός πολύ κατακερματισμένου κοινοβουλίου είναι ένα επικίνδυνο στοίχημα.

«Ναι, είναι επικίνδυνο, αλλά είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να μην κάνεις τίποτα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος σε αυτό που χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω του τεράστιου χρέους της.

Η ψήφος εμπιστοσύνης, είπε ο Μπαϊρού, θα κρίνει εάν υπάρχει αρκετή υποστήριξη στο κοινοβούλιο για τη συρρίκνωση του προϋπολογισμού του ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς προσπαθεί να μετριάσει ένα έλλειμμα του προϋπολογισμού που έφτασε στο 5,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πέρυσι, σχεδόν διπλάσιο από το επίσημο όριο του 3% της ΕΕ.

«Αντιμετωπίζουμε έναν άμεσο κίνδυνο, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε... διαφορετικά δεν έχουμε μέλλον», δήλωσε ο Μπαϊρού σχετικά με το βάρος του χρέους, προσθέτοντας ότι η ψήφος εμπιστοσύνης θα επικεντρωθεί στο εάν οι βουλευτές συμφωνούν με τη σοβαρότητα του κινδύνου και επιλέγουν την πορεία για να τον διορθώσουν.

Με τη σημερινή του ανακοίνωση, ο Μπαϊρού προηγείται της αντιπολίτευσης, η οποία πιθανότατα θα ζητούσε να μην δοθεί ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο του προϋπολογισμού του.

Η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί μόλις δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαμαρτυρίες, για τις οποίες υπάρχει προσκλητήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν υποστηριχθεί από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα.

Το κάλεσμα για γενικές διαμαρτυρίες στις 10 Σεπτεμβρίου συγκρίνεται με τις διαμαρτυρίες των «Κίτρινων Γιλέκων» που ξέσπασαν το 2018 λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και του υψηλού κόστους ζωής.

Οι διαμαρτυρίες των «κίτρινων γιλέκων» εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των προσπαθειών του για οικονομική μεταρρύθμιση.

Ο Μπαϊρού έχει προτείνει την κατάργηση δύο αργιών και το πάγωμα των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια και των φορολογικών κλιμακίων το 2026 στα επίπεδα του 2025, χωρίς να τα προσαρμόζει στον πληθωρισμό. Επανέλαβε ότι ορισμένες από τις προτάσεις του, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των τραπεζικών αργιών, θα μπορούσαν να τροποποιηθούν.