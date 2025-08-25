Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ

Επανεκκινούν αύριο οι συνομιλίες στη Γενεύη με τις εγγυήτριες Δυνάμεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 14:27 Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
25.08.25 , 14:27 Οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις στον κόσμο - Πού βρίσκεται η Αθήνα
25.08.25 , 14:18 Δ. Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του- Η επιθυμία της οικογένειάς του
25.08.25 , 13:49 Δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες ανακαινίσεις στα δημόσια σχολεία
25.08.25 , 13:25 Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
25.08.25 , 13:20 Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ
25.08.25 , 13:07 Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
25.08.25 , 12:43 Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 28/8 - Ποιοι συμμετέχουν
25.08.25 , 12:23 Trannos: Γιορτάζει 5 χρόνια επιτυχιών με μία μεγάλη συναυλία!
25.08.25 , 12:18 Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό
25.08.25 , 12:03 Τζια: Πού μπορεί να οφείλεται η επιδημία γαστρεντερίτιδας
25.08.25 , 11:26 ΗΠΑ: Με οπλισμό η Εθνοφρουρά κάνει περιπολίες στην Ουάσιγκτον
25.08.25 , 11:26 Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
25.08.25 , 11:01 Αναδρομικά συνταξιούχων: Tι ώρα μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
25.08.25 , 10:59 Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας
Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;
Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Στη Νάξο για τη συναυλία της - Λάτρεψε το νησί
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα
Αναδρομικά συνταξιούχων: Tι ώρα μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
Νίκα: Νέες φωτογραφίες από το πάρτι του γάμου με τον Αργυρό
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ/ Φωτογραφίες: AP
Πρώτη Δημοσίευση: 25.08.25, 13:23
ΙΡΑΝ – ΗΠΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξανά στο τραπέζι του διαλόγου το Ιράν με τις εγγυήτριες ευρωπαϊκές δυνάμεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αύριο, Τρίτη (26/8) οι δυο πλευρές θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στη Γενεύη με σκοπό να οριοθετηθούν οι πυρηνικές δραστηριότητες του και να μελετηθεί το ζήτημα των κυρώσεων. Σημειωτέον ότι ως εγγυήτριες δυνάμεις λογίζονται η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία με βάση τη συμφωνία του 2015 με το Ιράν, η οποία προέβλεπε σημαντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα σταδιακή άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ. Πάντως, χθες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεϊ δήλωσε πως «η τρέχουσα κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν επιδέχεται επίλυση» και πως «η Τεχεράνη δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψει στην πίεση να υπακούσει στην Ουάσινγκτον εν μέσω αντιπαράθεσης με τις δυτικές δυνάμεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της». 

 

Ισραήλ: Το Star Στη Μπερ Σεβά Μετά Το Ιρανικό Χτύπημα - Video

Επανεκκίνηση με αστερίσκους

Η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα γίνει σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών στη Γενεύη. Πρόκειται για «νέο κύκλο διαπραγματεύσεων», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ματζίντ Τακχτ-Ραβανσί, που θα εκπροσωπήσει το Ιράν. Πρόκειται για επανεκκίνηση μετά τον προηγούμενο κύκλο διαπραγματεύσεων που έγινε τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν καρποφόρησε και στο μεταξύ το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν και ακολούθως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για βομβαρδισμό σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην ενδοχώρα του Ιράν. 

ΗΠΑ: Η βόμβα - υπερόπλο ενώ εκρήγνυται στην καρδιά της γης του Ιράν

 

Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ

Τι ζητούν από το Ιράν Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία

Παρά τις προσδοκίες του Ιράν για άρση των κυρώσεων από τις χώρες της Δύσης, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία απειλούν να επαναφέρουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του «αν δεν βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη ως τα τέλη Αυγούστου 2025». Ωστόσο, το Ιράν αμφισβητεί τη νομιμότητα των Ευρωπαίων να προσφύγουν σε σχετική ρήτρα που προβλέπεται από τη συμφωνία του 2015, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. 
Υπενθυμίζουμε ότι το 2015 το Ιράν είχε συνάψει συμφωνία με Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ, η οποία προέβλεπε σημαντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα σταδιακή άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ. Ωστόσο, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από αυτήν το 2018 υπό την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και σε αντίποινα η Τεχεράνη παραβίασε κάποιες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει βάσει αυτής, κυρίως όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου.

«Το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνικό όπλο»


Σύμφωνα, πάντως, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), το Ιράν είναι η μόνη χώρα που δεν διαθέτει πυρηνικό όπλο και εμπλουτίζει ουράνιο σε υψηλό επίπεδο (60%), πολύ πάνω από το όριο του 3,67% που όριζε η συμφωνία του 2015. Να σημειωθεί ότι για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, θα πρέπει το ποσοστό εμπλουτισμού να ανέλθει σε έως 90%, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Το «βιολί» του ο Τραμπ: «Καταστρέψαμε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις ουρανίου»

Η αγωνία των Δυτικών

Βέβαια, οι δυτικές χώρες, με πρώτες τις ΗΠΑ και το Ισραήλ υποπτεύονται για χρόνια ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα. Παρότι, το Ιράν δηλώνει κατηγορηματικά ότι «δεν έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες», όμως «εμμένει στο δικαίωμά της στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς».
Στο μεταξύ η πρόοδος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος αποτελεί αντικείμενο πολλών εικασιών μετά τον πόλεμο των 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν τον Ιούνιο και τα πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η αντίδραση του Χαμενεΐ

 

Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ

Προκαταβάλλοντας το κλίμα των επικείμενων διαπραγματεύσεων, o ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε χθες: Θέλουν το Ιράν να είναι υπάκουο στην Αμερική. Το ιρανικό έθνος θα σταθεί με όλη τη δύναμή του εναντίον εκείνων που τρέφουν τέτοιες εσφαλμένες προσδοκίες». Μιλώντας στα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε: «Εκείνοι που μας ζητάνε να μην εκδίδουμε συνθήματα κατά των ΗΠΑ... να έχουμε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, βλέπουν μόνο τα επιφαινόμενα κατά τη γνώμη μου... το θέμα είναι ανεπίλυτο». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 |
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top