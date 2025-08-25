Επί τάπητος ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Επίθεση Χαμενεϊ στις ΗΠΑ

Ξανά στο τραπέζι του διαλόγου το Ιράν με τις εγγυήτριες ευρωπαϊκές δυνάμεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αύριο, Τρίτη (26/8) οι δυο πλευρές θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στη Γενεύη με σκοπό να οριοθετηθούν οι πυρηνικές δραστηριότητες του και να μελετηθεί το ζήτημα των κυρώσεων. Σημειωτέον ότι ως εγγυήτριες δυνάμεις λογίζονται η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία με βάση τη συμφωνία του 2015 με το Ιράν, η οποία προέβλεπε σημαντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα σταδιακή άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ. Πάντως, χθες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεϊ δήλωσε πως «η τρέχουσα κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν επιδέχεται επίλυση» και πως «η Τεχεράνη δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψει στην πίεση να υπακούσει στην Ουάσινγκτον εν μέσω αντιπαράθεσης με τις δυτικές δυνάμεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της».

Επανεκκίνηση με αστερίσκους

Η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα γίνει σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών στη Γενεύη. Πρόκειται για «νέο κύκλο διαπραγματεύσεων», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ματζίντ Τακχτ-Ραβανσί, που θα εκπροσωπήσει το Ιράν. Πρόκειται για επανεκκίνηση μετά τον προηγούμενο κύκλο διαπραγματεύσεων που έγινε τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν καρποφόρησε και στο μεταξύ το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν και ακολούθως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για βομβαρδισμό σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην ενδοχώρα του Ιράν.

Τι ζητούν από το Ιράν Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία

Παρά τις προσδοκίες του Ιράν για άρση των κυρώσεων από τις χώρες της Δύσης, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία απειλούν να επαναφέρουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του «αν δεν βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη ως τα τέλη Αυγούστου 2025». Ωστόσο, το Ιράν αμφισβητεί τη νομιμότητα των Ευρωπαίων να προσφύγουν σε σχετική ρήτρα που προβλέπεται από τη συμφωνία του 2015, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2015 το Ιράν είχε συνάψει συμφωνία με Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ, η οποία προέβλεπε σημαντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα σταδιακή άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ. Ωστόσο, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από αυτήν το 2018 υπό την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και σε αντίποινα η Τεχεράνη παραβίασε κάποιες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει βάσει αυτής, κυρίως όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου.

«Το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνικό όπλο»



Σύμφωνα, πάντως, με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), το Ιράν είναι η μόνη χώρα που δεν διαθέτει πυρηνικό όπλο και εμπλουτίζει ουράνιο σε υψηλό επίπεδο (60%), πολύ πάνω από το όριο του 3,67% που όριζε η συμφωνία του 2015. Να σημειωθεί ότι για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, θα πρέπει το ποσοστό εμπλουτισμού να ανέλθει σε έως 90%, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Η αγωνία των Δυτικών

Βέβαια, οι δυτικές χώρες, με πρώτες τις ΗΠΑ και το Ισραήλ υποπτεύονται για χρόνια ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα. Παρότι, το Ιράν δηλώνει κατηγορηματικά ότι «δεν έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες», όμως «εμμένει στο δικαίωμά της στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς».

Στο μεταξύ η πρόοδος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος αποτελεί αντικείμενο πολλών εικασιών μετά τον πόλεμο των 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν τον Ιούνιο και τα πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η αντίδραση του Χαμενεΐ

Προκαταβάλλοντας το κλίμα των επικείμενων διαπραγματεύσεων, o ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε χθες: Θέλουν το Ιράν να είναι υπάκουο στην Αμερική. Το ιρανικό έθνος θα σταθεί με όλη τη δύναμή του εναντίον εκείνων που τρέφουν τέτοιες εσφαλμένες προσδοκίες». Μιλώντας στα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε: «Εκείνοι που μας ζητάνε να μην εκδίδουμε συνθήματα κατά των ΗΠΑ... να έχουμε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, βλέπουν μόνο τα επιφαινόμενα κατά τη γνώμη μου... το θέμα είναι ανεπίλυτο».