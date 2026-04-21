Γιώργος Λιάγκας: «Δεν έχω αποφασίσει αν θα έχω εκπομπή του χρόνου»

Το... καρφί για το τηλεοπτικό του μέλλον

21.04.26 , 16:23 Διδάκτωρ Ιατρικής ανέβηκε στην κορυφή του Νεπάλ για φιλανθρωπικό σκοπό
21.04.26 , 16:18 Μουτσινάς: Με ποια γνωστή ηθοποιό βγήκε βόλτα;
21.04.26 , 16:09 Κεφαλονιά: Μιλά πρώτη φορά η γιαγιά του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα
21.04.26 , 16:02 Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
21.04.26 , 15:58 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε σε ποιες περιοχές η διαμονή είναι δωρεάν
21.04.26 , 15:50 Γιώργος Λιάγκας: «Δεν έχω αποφασίσει αν θα έχω εκπομπή του χρόνου»
21.04.26 , 15:36 Ηλιούπολη: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό των ΜΑΤ- Έκλεισε ραντεβού με ανήλικη
21.04.26 , 15:32 Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα: «Με εσάς βρήκα χαραμάδα για να βγω στο φως»
21.04.26 , 15:15 Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
21.04.26 , 15:05 Eurovision 2026 - Αποκάλυψη: Η Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή με τον Akylas
21.04.26 , 14:50 Αγωνία για 43χρονη μητέρα που αγνοείται στο Ηράκλειο - Το τελευταίο μήνυμα
21.04.26 , 14:43 Κεφαλονιά: Ο ξενοδόχος ξεκαθαρίζει τι συνέβη με τις κάμερες
21.04.26 , 14:27 MasterChef - Γλυκιά εβδομάδα: «Θα τους τεντώσω αν δεν κερδίσουμε!»
21.04.26 , 14:06 MasterChef: Δε «μασάει» τα λόγια της η Wasan - «Τώρα δε δίνω δεκάρα»
21.04.26 , 13:56 TractioN: Ο ηθοποιός Βαγγέλης Αλεξανδρής στο τιμόνι με τον Κώστα Στεφανή
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Τον γύρισα κι έτρεχε το αίμα ποτάμι»
Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε σε ποιες περιοχές η διαμονή είναι δωρεάν
Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Πτώση μαθήτριας: «Έφυγε» από τη ζωή μέσα στο χειρουργείο και την επανέφεραν
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα έχει εκπομπή την επόμενη χρονιά.
  • Η εμφάνισή του στη σειρά Σούπερ Ήρωες προκάλεσε αντιδράσεις και χιούμορ στο Πρωινό.
  • Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία για την υποκριτική.
  • Αναφέρεται σε περίοδο περισυλλογής και σημαντικών αποφάσεων για τη ζωή του.
  • Οι επόμενες κινήσεις του θα καθορίσουν αν θα συνεχίσει στο Πρωινό ή θα ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση.

Η guest εμφάνιση του Γιώργου Λιάγκα στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, Σούπερ Ήρωες, προκάλεσε πολλές... αντιδράσεις ανάμεσα στους συνεργάτες του παρουσιαστή στο Πρωινό.

Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη

Η συζήτηση ξεκίνησε με χιούμορ, με τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάζει με χιούμορ την εμφάνισή του στη σειρά και τα νούμερα τηλεθέασης. «Έχετε “σκάσει”, γιατί πραγματικά οι Σούπερ Ήρωες έκαναν χθες τα μεγαλύτερα νούμερα! Το σκέφτομαι πια πάρα πολύ σοβαρά να εγκαταλείψω τη δημοσιογραφία». 

Στη συνέχεια, μέσα από τον διάλογο με τους συνεργάτες του, προχώρησε σε μια πιο ξεκάθαρη, αλλά ταυτόχρονα αινιγματική δήλωση. «Για να σου κάνω πρόταση του χρόνου, πρέπει να έχω εγώ εκπομπή του χρόνου. Δεν το έχω αποφασίσει. Οπότε, κάνε μου πρόταση εσύ, να έχω το θέατρο καβάτζα και άσε την τηλεόραση». Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει την επόμενη σεζόν στην τηλεόραση.

Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο αλλαγής κατεύθυνσης, ο Γιώργος Λιάγκας δε δίστασε να δώσει μια ακόμη πιο αιχμηρή απάντηση. «Ως ηθοποιός, η δημοσιογραφία τελειώνει για μένα».

Γιώργος Λιάγκας: Η περίοδος «περισυλλογής» και το μήνυμα με το μούσι

Ο παρουσιαστής είχε ήδη δώσει ένα πρώτο στίγμα για τις σκέψεις του, κάνοντας λόγο για μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης. «Είναι μια περίοδος για μένα περισυλλογής που θέλω να πάρω κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Όταν τις πάρω, θα ξυρίσω το μούσι… Θέλω να έχω το λουκ το σοφιστικέ, για να πάρω σωστή απόφαση για τη ζωή μου. Όταν την πάρω, θα ξυριστώ. Όταν έρθω ξυρισμένος, θα καταλάβετε ότι θα ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου».  

Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ του χρόνου»

Παρότι πολλές από τις δηλώσεις του ειπώθηκαν σε χιουμοριστικό τόνο, το μήνυμα που περνά είναι σαφές: ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού. Είτε πρόκειται για αλλαγή κατεύθυνσης είτε για μια διαφορετική προσέγγιση στην τηλεόραση, το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο για την επόμενη σεζόν. Οι επόμενες κινήσεις του αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από το αν θα συνεχίσει στο Πρωινό, ή αν θα επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

