Γιώργος Λιάγκας: «Δεν έχω αποφασίσει αν θα έχω εκπομπή του χρόνου»

Η guest εμφάνιση του Γιώργου Λιάγκα στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, Σούπερ Ήρωες, προκάλεσε πολλές... αντιδράσεις ανάμεσα στους συνεργάτες του παρουσιαστή στο Πρωινό.

Η συζήτηση ξεκίνησε με χιούμορ, με τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάζει με χιούμορ την εμφάνισή του στη σειρά και τα νούμερα τηλεθέασης. «Έχετε “σκάσει”, γιατί πραγματικά οι Σούπερ Ήρωες έκαναν χθες τα μεγαλύτερα νούμερα! Το σκέφτομαι πια πάρα πολύ σοβαρά να εγκαταλείψω τη δημοσιογραφία».

Στη συνέχεια, μέσα από τον διάλογο με τους συνεργάτες του, προχώρησε σε μια πιο ξεκάθαρη, αλλά ταυτόχρονα αινιγματική δήλωση. «Για να σου κάνω πρόταση του χρόνου, πρέπει να έχω εγώ εκπομπή του χρόνου. Δεν το έχω αποφασίσει. Οπότε, κάνε μου πρόταση εσύ, να έχω το θέατρο καβάτζα και άσε την τηλεόραση». Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει την επόμενη σεζόν στην τηλεόραση.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο αλλαγής κατεύθυνσης, ο Γιώργος Λιάγκας δε δίστασε να δώσει μια ακόμη πιο αιχμηρή απάντηση. «Ως ηθοποιός, η δημοσιογραφία τελειώνει για μένα».

Γιώργος Λιάγκας: Η περίοδος «περισυλλογής» και το μήνυμα με το μούσι

Ο παρουσιαστής είχε ήδη δώσει ένα πρώτο στίγμα για τις σκέψεις του, κάνοντας λόγο για μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης. «Είναι μια περίοδος για μένα περισυλλογής που θέλω να πάρω κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Όταν τις πάρω, θα ξυρίσω το μούσι… Θέλω να έχω το λουκ το σοφιστικέ, για να πάρω σωστή απόφαση για τη ζωή μου. Όταν την πάρω, θα ξυριστώ. Όταν έρθω ξυρισμένος, θα καταλάβετε ότι θα ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου».

Παρότι πολλές από τις δηλώσεις του ειπώθηκαν σε χιουμοριστικό τόνο, το μήνυμα που περνά είναι σαφές: ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού. Είτε πρόκειται για αλλαγή κατεύθυνσης είτε για μια διαφορετική προσέγγιση στην τηλεόραση, το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο για την επόμενη σεζόν. Οι επόμενες κινήσεις του αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από το αν θα συνεχίσει στο Πρωινό, ή αν θα επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.