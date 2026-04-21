Eurovision 2026 - Αποκάλυψη: Η Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή με τον Akylas

Μια αποκάλυψη-βόμβα έκανε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης για την εμφάνιση της Ελλάδας στη σκηνή της φετινής Eurovision, με την Παρθένα Χοροζίδου να βρίσκεται στη σκηνή με τον Akylas.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αποκάλυψε στην εκπομπή Super Κατερίνα, όλα όσα θα δούμε στην σκηνή της Eurovision με τον Akyla και το Ferto, που ήδη έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού.

«Είπε ο Akylas τι θα δούμε στη Βιέννη. Θα σας πω εγώ, τι θα δούμε στη Βιέννη επί σκηνής. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο του ελληνικού θεάτρου, που θα είναι δίπλα στον Akyla, μαζί με τον Akyla στην σκηνή της Βιέννης. Η κυρία Παρθένα Χοροζίδου, η πολλή πληθωρική και ταλαντούχα. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ και το παίρνω πάνω μου, θα βρίσκεται μαζί με τον Akyla πάνω στην σκηνή της Βιέννης», είπε αρχικά.

«Το είχα αυτό το ρεπορτάζ, οπότε έφτασε η ώρα να το δώσω. Θα είναι στον ημιτελικό και στον τελικό. Και κρατάω ακόμα δύο στοιχεία γιατί δεν θα είναι μόνο η Παρθένα Χοροζίδου γιατί και οι άνθρωποι της ΕΡΤ θέλουν να το πάνε επικοινωνιακά όπως θέλουν. Είναι θέμα συμπερίληψης, λοιπόν. Θα μπει στο κόνσεπτ και ο Φωκάς έχει στο μυαλό του πολύ σπουδαία πράγματα», πρόσθεσε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Δε θα δούμε όμως μόνο την Παρθένα Χοροζίδου στην σκηνή. Εκτός από την ταλαντούχα ηθοποιό, θα είναι ακόμη τρία άτομα on stage. Ένας εκ των οποίων θα είναι ο ηθοποιός και χορευτής Χρήστος Νικολάου, στενός συνεργάτης του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος επίσης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην σκηνή με την μητέρα. Μαζί τους ακόμη θα είναι δύο χορευτές, ο ένας εκ των οποίων θα αναπαριστά ένα άγαλμα.

Τα σενάρια αυτά που μιλούσαν για έναν λαβύρινθο επί σκηνής φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται, με την αισθητική όμως του video game να παραμένει, που είναι και το κεντρικό concept.

Ο Akylas λοιπόν μαζί με την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρήστο Νικολάου και δύο ακόμη χορευτές θα είναι αυτοί που θα τα δώσουν όλα, στις 12 και 16 Μαίου, ευελπιστώντας να φέρουν το Ferto στις πρώτες θέσεις.

