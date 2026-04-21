Όμιλος VW: Η μεγάλη «επίθεση» στην Κίνα

Ο Όμιλος Volkswagen έστειλε από το Media Night της Auto China 2026 ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η στρατηγική «in China, for China» περνά πλέον σε πλήρη εφαρμογή, με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και σαφή στόχο την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στη σημαντικότερη αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα πλήρως ανανεωμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο με τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες, αλλά και η παρουσίαση του οδικού χάρτη “Agentic AI for all”, που χαράσσει την επόμενη φάση της ευφυούς κινητικότητας στην Κίνα. Από τη σχεδίαση και τις ψηφιακές υπηρεσίες έως τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, κάθε στοιχείο έχει εξελιχθεί με σαφή προσανατολισμό στις ανάγκες των Κινέζων πελατών. Παράλληλα, η νέα κλιμακούμενη China Electronic Architecture (CEA) δημιουργεί τη βάση για την ενοποίηση των λειτουργιών οδήγησης και cockpit σε ένα κοινό τεχνολογικό περιβάλλον για όλα τα είδη οχημάτων

Ο Όμιλος υλοποιεί φέτος τη μεγαλύτερη έως σήμερα προϊοντική του επίθεση εξηλεκρισμού στην Κίνα, καλύπτοντας battery electric, plug-in hybrid και extended-range μοντέλα. Έως το 2027 θα προσφέρει περίπου 30 εξηλεκρισμένα μοντέλα, ενώ έως το 2030 η γκάμα θα φτάσει τα 50, εκ των οποίων περίπου 30 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες αναδεικνύουν τη νέα δυναμική του Ομίλου Volkswagen στην Κίνα:

Η Volkswagen επιταχύνει μία από τις μεγαλύτερες προϊοντικές επιθέσεις στην ιστορία της, συνδυάζοντας νέα μοντέλα και νέες τεχνολογίες με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα. Στο Volkswagen Group Media Night παρουσιάστηκε το ID. AURA T6 της FAW-Volkswagen, το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς ID. AURA, το οποίο εισέρχεται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μεσαίων SUV στην Κίνα. Ως μοντέλο στρατηγικής σημασίας για τη μάρκα, το ID. AURA T6 βασίζεται πλήρως στη νέα τοπικά εξελιγμένη China Electronic Architecture (CEA), η οποία επιτρέπει λειτουργίες όπως advanced L2 assisted driving και συνεχείς over-the-air ενημερώσεις.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και το ID. UNYX 09 από τη Volkswagen Anhui, ένα αμιγώς ηλεκτρικό sedan μήκους πέντε μέτρων, πολύ κοντά στην έκδοση παραγωγής. Το μοντέλο συνδυάζει προηγμένες ευφυείς τεχνολογίες, όπως advanced L2 driving assistance, high-performance computing και έναν διαισθητικό AI assistant.

Την ίδια στιγμή, η στρατηγική της Audi με δύο μάρκες, δύο συνεργασίες και δύο είδη συστημάτων κίνησης παίρνει πλέον πλήρως μορφή, προωθώντας τη μεγαλύτερη προϊοντική πρωτοβουλία στην ιστορία της.

Μετά το λανσάρισμα του AUDI E5 Sportback, κάνει τώρα την εμφάνισή του το αμιγώς ηλεκτρικό AUDI E7X, το δεύτερο μοντέλο παραγωγής και το πρώτο SUV της αποκλειστικά για την Κίνα μάρκας AUDI. Με δυναμική σχεδιαστική γλώσσα, το premium ηλεκτρικό SUV συνδυάζει την άνεση μιας ευρύχωρης και ευφυούς καμπίνας με τη χαρακτηριστική δυναμική οδήγησης της Audi και τη μέγιστη πρόσφυση του συστήματος quattro.

Δύο εκδόσεις συστήματος κίνησης, με συνδυαστική ισχύ 300 kW και 500 kW αντίστοιχα, εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις. Με το E7X, η AUDI εισέρχεται στη μεγάλη κατηγορία SUV με ένα προϊόν που συνδυάζει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα με ουσιαστική καθημερινή πρακτικότητα.

Βασισμένα στην Advanced Digitized Platform, που εξελίχθηκε από κοινού με τη SAIC, τα μοντέλα της AUDI αποτελούν την επόμενη γενιά ευφυών συνδεδεμένων οχημάτων, συμπληρώνοντας το χαρτοφυλάκιο της παγκόσμιας μάρκας Audi στην Κίνα. Παράλληλα, στο AUDI E7X προγραμματίζεται η εισαγωγή δυνατοτήτων highly automated driving επιπέδου 3, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο αυτής της τεχνολογίας για την Audi, παγκοσμίως και στην Κίνα.