Μουτσινάς: Με ποια γνωστή ηθοποιό βγήκε βόλτα;

Δείτε ένα απόσπασμα από το νέο τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει ο Νίκος Μουτσινάς

Τη βόλτα τους στο Κέντρο της Αθήνας έκαναν ο Νίκος Μουτσινάς και η Παρθένα Χοροζίδου!

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής του Lingo του γρήγορου, διασκεδαστικού και εθιστικού παιχνιδιού λέξεων, που παίζει κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25 στο Star και η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τις δημοφιλείς σειρές «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», «Με λένε Βαγγέλη», «Τρίχες» και άλλες πολλές απόλαυσαν τον περίπατό τους και γέλασαν με την καρδιά τους.

O Nίκος Μουτσινάς με την Παρθένα Χοροζίδου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Οι δύο ηθοποιοί φέτος παίζουν μαζί στο θέατρο, στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς» στο θέατρο Βέμπο. Η φιλία τους δεν ξεκίνησε φέτος αλλά πριν πολλά χρόνια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη δραματική σχολή «Ίασμος» του Βασίλη Διαμαντόπουλου στη Θεσσαλονίκη.

Από τότε ξεκίνησε μία πολύ δυνατή φιλία. Άλλωστε πολλές φορές ο φωτογραφικός φακός τους έχει απαθανατίσει μαζί ενώ έχουν παίξει και σε θεατρικές παραστάσεις.

Οι δύο φίλοι απόλαυσαν τον περίπατό τους/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η Παρθένα Χοροζίδου μάλιστα ήξερε καλά και τη μητέρα του Νίκου Μουτσινά και σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» που προβάλλονταν στο MEGA είχε μιλήσει με πολύ συγκινητικά λόγια για την ίδια.

O Mουτσινάς και η Παρθένα Χοροζίδου είναι χρόνια φίλοι/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR

«Ήταν ευχάριστος άνθρωπος, πολύ τρυφερή. Όταν αισθανόταν μάλλον ότι θα φύγει, μου είπε κάτι, να έχω τον νου μου. Τον αγαπάω πολύ τον Νίκο. Είχε στην έννοια της να κάνει ένα κάστρο γύρω του, να τον φροντίσει πριν φύγει» είχε αναφέρει.

