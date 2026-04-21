Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα: «Με εσάς βρήκα χαραμάδα για να βγω στο φως»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα 21 Απριλίου η οικοδέσποινα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» , Ζήνα Κουτσελίνη και η αρχισυντάκτρια της εκπομπής της Μαρίκα Μαυρομάτη μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες της, της ετοίμασαν διάφορες εκπλήξεις από μία εντυπωσιακή τούρτα έως τηλεφωνήματα από παλιούς της φίλους.

Στον αέρα της εκπομπής βγήκε και ο καθηγητής Νίκος Σπανός, που είχε μαθήτρια την παρουσιάστρια στην Α΄Λυκείου. Ο φιλόλογος έδειξε on air τον έλεγχο της Ζήνας που όπως φαίνεται είχε πάρει στα Αρχαία 18, τα Νέα 19 και την Έκθεση 17.

Όπως είπε ο ίδιος η Ζήνα ήταν μία πολύ συνεπής μαθήτρια.

«Μαθήτρια με καθαρό ζωηρό βλέμμα που είχε μία σπάνια δύναμη. Θυμάμαι ένα παιδί που αγωνίστηκε μόνο του και δεν αναζήτησε εύκολους δρόμους. Τη διαδρομή της δεν της τη χάρισε κανένας και την κέρδισε με το σπαθί της. Εύχομαι να συνεχίσει να υπηρετεί την αλήθεια με την ίδια ευαισθησία που είχε τότε», τόνισε, κάνοντας την παρουσιάστρια να ξεσπάσει σε κλάματα και να απαντήσει:

«Με σας καθηγητές μπόρεσα να βρω τη χαραμάδα για να βγω στο φως. Αυτή η δύναμη που έδειχνα ήταν μισή αληθινή και μισή ψεύτικη», ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει με θάρρος για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της, που αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον αλκοολισμό.

«Είναι πολύ τιμητικό για έναν άνθρωπο που είναι μπροστά στο “γυαλί”, να βγαίνει ο καθηγητής που κάποτε πίστεψε, διαφώνησε και να μοιράζεται κομμάτια. Γιατί τότε εγώ πήγαινα στο σχολείο, έμενα μόνη μου από 13 ετών. Έπαιρνα αυτή τη σάκα και πήγαινα κι έβγαζα μια δύναμη", δήλωσε εμφανώς φορτισμένη η παρουσιάστρια.

Δείτε την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»



