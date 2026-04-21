Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα: «Με εσάς βρήκα χαραμάδα για να βγω στο φως»

«Ήμουν ένα παιδί που πήγαινε στο σχολείο κακοποιημένο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.04.26 , 16:23 Διδάκτωρ Ιατρικής ανέβηκε στην κορυφή του Νεπάλ για φιλανθρωπικό σκοπό
21.04.26 , 16:18 Μουτσινάς: Με ποια γνωστή ηθοποιό βγήκε βόλτα;
21.04.26 , 16:09 Κεφαλονιά: Μιλά πρώτη φορά η γιαγιά του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα
21.04.26 , 16:02 Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
21.04.26 , 15:58 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε σε ποιες περιοχές η διαμονή είναι δωρεάν
21.04.26 , 15:50 Γιώργος Λιάγκας: «Δεν έχω αποφασίσει αν θα έχω εκπομπή του χρόνου»
21.04.26 , 15:36 Ηλιούπολη: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό των ΜΑΤ- Έκλεισε ραντεβού με ανήλικη
21.04.26 , 15:32 Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα: «Με εσάς βρήκα χαραμάδα για να βγω στο φως»
21.04.26 , 15:15 Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
21.04.26 , 15:05 Eurovision 2026 - Αποκάλυψη: Η Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή με τον Akylas
21.04.26 , 14:50 Αγωνία για 43χρονη μητέρα που αγνοείται στο Ηράκλειο - Το τελευταίο μήνυμα
21.04.26 , 14:43 Κεφαλονιά: Ο ξενοδόχος ξεκαθαρίζει τι συνέβη με τις κάμερες
21.04.26 , 14:27 MasterChef - Γλυκιά εβδομάδα: «Θα τους τεντώσω αν δεν κερδίσουμε!»
21.04.26 , 14:06 MasterChef: Δε «μασάει» τα λόγια της η Wasan - «Τώρα δε δίνω δεκάρα»
21.04.26 , 13:56 TractioN: Ο ηθοποιός Βαγγέλης Αλεξανδρής στο τιμόνι με τον Κώστα Στεφανή
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Τον γύρισα κι έτρεχε το αίμα ποτάμι»
Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε σε ποιες περιοχές η διαμονή είναι δωρεάν
Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Χατζηπαναγιώτης: Τα ξεχωριστά γενέθλια με Σταυροπούλου, Μπάρκα & Καβογιάννη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη γιόρτασε τα γενέθλιά της με εκπλήξεις από συνεργάτες και φίλους στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».
  • Ο καθηγητής της, Νίκος Σπανός, μοιράστηκε αναμνήσεις από την μαθητική της ζωή, αποκαλύπτοντας τις επιδόσεις της στα μαθήματα.
  • Η Ζήνα συγκινήθηκε και δήλωσε ότι οι καθηγητές της της έδωσαν τη δύναμη να ξεπεράσει τις δυσκολίες της παιδικής της ηλικίας.
  • Αναφέρθηκε στην κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της και την απομόνωσή της από μικρή ηλικία.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη που έλαβε από τους δασκάλους της.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα 21 Απριλίου η οικοδέσποινα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» , Ζήνα Κουτσελίνη και η αρχισυντάκτρια της εκπομπής της Μαρίκα Μαυρομάτη μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες της, της ετοίμασαν διάφορες εκπλήξεις από μία εντυπωσιακή τούρτα έως τηλεφωνήματα από παλιούς της φίλους.

«Λύγισε» η Κουτσελίνη για τον αδερφό της: «Τον αντάμειβα για το ψέμα του»

Στον αέρα της εκπομπής βγήκε και ο καθηγητής Νίκος Σπανός, που είχε μαθήτρια την παρουσιάστρια στην Α΄Λυκείου. Ο φιλόλογος έδειξε on air τον έλεγχο της Ζήνας που όπως φαίνεται είχε πάρει στα Αρχαία 18, τα Νέα 19 και την Έκθεση 17.

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει γενέθλια: «Θα το σκεφτώ αν θα πω την ηλικία»

Όπως είπε ο ίδιος η Ζήνα ήταν μία πολύ συνεπής μαθήτρια.

«Μαθήτρια με καθαρό ζωηρό βλέμμα που είχε μία σπάνια δύναμη. Θυμάμαι ένα παιδί που αγωνίστηκε μόνο του και δεν αναζήτησε εύκολους δρόμους. Τη διαδρομή της δεν της τη χάρισε κανένας και την κέρδισε με το σπαθί της. Εύχομαι να  συνεχίσει να υπηρετεί την αλήθεια με την ίδια ευαισθησία που είχε τότε», τόνισε, κάνοντας την παρουσιάστρια να ξεσπάσει σε κλάματα και να απαντήσει: 

«Με σας καθηγητές μπόρεσα να βρω τη χαραμάδα για να βγω στο φως. Αυτή η δύναμη που έδειχνα ήταν μισή αληθινή και μισή ψεύτικη», ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει με θάρρος για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της, που αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον αλκοολισμό. 

«Είναι πολύ τιμητικό για έναν άνθρωπο που είναι μπροστά στο “γυαλί”, να βγαίνει ο καθηγητής που κάποτε πίστεψε, διαφώνησε και να μοιράζεται κομμάτια. Γιατί τότε εγώ πήγαινα στο σχολείο, έμενα μόνη μου από 13 ετών. Έπαιρνα αυτή τη σάκα και πήγαινα κι έβγαζα μια δύναμη", δήλωσε εμφανώς φορτισμένη η παρουσιάστρια.

Δείτε την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top